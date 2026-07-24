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Aron sai Ungari GP vabatreeningul 19. koha

Vormelisport
Paul Aron
Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Vormelisport

Eesti vormelipiloot Paul Aron tegi Ungari GP-l kaasa vabatreeningul, teenides Alpine'i vormeli roolis 19. koha.

22-aastane Aron sai oma karjääri kaheksandal treeningsessioonil parimaks ajaks kirja 1.22,168, millega pälvis 22 piloodi seas 19. koha. Parimat minekut näitas Ferrari piloot Charles Leclerc, kelle ajaks jäi 1.19,075. Aron kaotas talle 3,093 sekundiga.

Esimeses vabatreeningus mahtusid Leclerci järel esikolmikusse veel Max Verstappen (Red Bull; +0,484) ning Lewis Hamilton (Ferrari; +0,543). Neile kolmele järgnesid Isak Hadjar (Red Bull; +0,922) ning sekundi sisse mahtus veel George Russell (Mercedes; +0,991).

MM-sarja üldliider Kimi Antonelli asemel Mercedese rooli taga istunud taanlane Frederik Vesti näitas taset, kui saavutas seitsmenda koha (+1,392). Reservsõitjaid oli koos Aroniga kokku rajal viis tükki, parim oli MM-sarja üldliidri Kimi Antonelli asemel Mercedese rooli istunud Frederik Vesti, kes saavutas seitsmenda koha (+1,392). Leonardo Fornaroli (McLaren; +2,815) sai 16. koha ja Ryo Hirakawa (Haas; +2,926) 17. koha, Colton Herta (Cadillac; +4,043) jäi Aroni seljataha.

Ungari GP põhisõit algab pühapäeval kell 16.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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