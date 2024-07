Paul Aron sai vormel-2 etapil juhtunu tõttu karistada

Kõigepealt pani võistluste žürii eestlasele pahaks intsidenti avaringil, kus Aron võitles britt Oliver Bearmaniga. Kurvist väljudes oli Bearman Aronist pisut ees, aga eestlane surus seejärel Bearmani rajalt välja.

Seitsmenda ringi avakurvis üritas norralane Dennis Hauger (MP Motorsport) mööduda Zach Maloneyst (Rodin). Nende taga ründas omakorda Aron ja tõusis Haugeri kõrvale. Pidurdusel sõitis ta aga vastu Maloneyt, mistõttu tegid mõlemad piruetid ja katkestasid ning rajale tuli turvaauto.

Kohtunikud leidsid mõlemas intsidendis olevat süüd üksnes eestlasel ja talle määrati kaks viiekohalist karistust järgmise sõidu stardis. Lisaks sai ta mõlemal juhul ka kaks karistuspunkti, mis tähendab, et tema litsentsil on hetkel kokku seitse karistuspunkti.

Algselt oleks teise intsidendi eest määratud küll kümnesekundiline karistus, aga kuna Aron katkestas, siis konverteeriti see ümber stardirivi karistuseks.

Vormel-2 sari jätkub juba sel nädalavahetusel Spa-Francorchampsi ringrajal. See tähendab, et Aron ei saa sprindis startida kõrgemalt kui 11. positsioonilt. Kui ta peaks aga kvalifikatsiooni võitma, tähendab see startimist 20. kohalt.

Üheksa etapi järel hoiab Aron vormel-2 sarjas 122 punktiga teist kohta. Liider Isack Hadjar (Campos) jääb 18 silma kaugusele.