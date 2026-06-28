X!

Russell võitis Austria GP ja tõusis Hamiltonist mööda

Vormelisport
George Russell
George Russell Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Vormelisport

Vormel-1 sarja Austria GP võitis Mercedese sõitja George Russell, kes edestas napilt Max Verstappenit (Red Bull) ja meeskonnakaaslast Kimi Antonellit.

Kvalifikatsioonis avarii teinud Verstappen pani põhisõitu esikohalt alustanud Russelli tugeva surve alla, aga britt hoidis oma positsiooni algusest lõpuni ning edestas lõpuks hollandlast 1,6 sekundiga. Antonelli kaotas kolmandana 1,9 sekundit.

Ferraril ei õnnestunud Red Bull Ringil konkurentidega võidu nimel sõita; Lewis Hamilton kaotas lõpuks 26,3 sekundit ja oli viies ning Charles Leclerc (+45,6) kaheksas.

Russell sai hooaja kaheksandal etapil oma hooaja teise võidu, esimene tuli avanädalavahetusel Melbourne'is. Vahepealsel ajal võitis tema tiimikaaslane Antonelli viis etappi järjest, eelmisel etapil Barcelonas teenis esikoha Hamilton.

MM-sarja üldarvestuses kerkis 131 punkti kogunud Russell nüüd kuue punktiga Hamiltonist mööda ja kahandas Antonelli edu 40 punktile. Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse brittide kodus Silverstone'is.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vormeliuudised

18:24

Russell võitis Austria GP ja tõusis Hamiltonist mööda

27.06

Austria GP kvalifikatsiooni võitis Russell, Verstappen sõitis vastu rajapiiret

26.06

Aron tegi Austria vabatreeningul tagasihoidlikuma tulemuse

26.06

Hamilton ei ole MM-tiitli lootust maha matnud

25.06

F1 piloodid võivad Austrias jahutussüsteemi kanda

22.06

Roland Kuklane koges Itaalia F4 sarja etapil suurt kuumust ja ebaõnne

14.06

Hamilton sai Ferraris esimese etapivõidu

12.06

Aron näitas F1 vabatreeningul suurepärast kiirust

12.06

Alpine'i protest tõi Gaslyle Monaco GP poodiumikoha tagasi

07.06

Antonelli jätkas võiduseeriat, Verstappen piirdus ühe ringiga

06.06

Üldliider Antonelli hõivas Monacos parima stardikoha

06.06

Ferrari pealik viidi haiglasse

06.06

Ferrari piloodid olid vabatreeningutel heas hoos

03.06

Ferrari pikendas Charles Leclerciga lepingut

25.05

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

sport.err.ee uudised

18:36

VAATA OTSE | Levadia ja Flora kohtuvad lühikese aja jooksul kolmandat korda Uuendatud

18:33

Roosleht püstitas Ratingenis isikliku rekordi ja täitis EM-normi Uuendatud

18:24

Russell võitis Austria GP ja tõusis Hamiltonist mööda

18:02

Aet Kiisla uuendas Eesti kümne päeva jooksu rekordit

17:31

Eesti U-18 korvpallikoondis krooniti Põhjamaade meistriks

16:19

Tobreluts püstitas takistusjooksus veteranide maailmarekordi

15:35

Kreekas võidutsesid Sebastien Ogier ja Robert Virves Uuendatud

14:47

Eesti neljapaat sai MK-etapil viienda koha

14:30

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13:32

Kui Berends kohtas Karuksit: mõtlesin, et küll on üks inimene ikka tark!

11:17

TÄNA OTSE | Kanada ja LAV jahivad MM-il kohta 16 parema seas

10:15

Roomas langes 100 meetri vabaujumise maailmarekord

09:00

Spordiajakirjanik Tiit Karuks tähistab 80. sünnipäeva

08:08

Greete Steinburg tegi Itaalia maastikutuuril võimsa tagasituleku

07:18

Argentina sai kolmanda võidu, Austria pääses üleminutite väravaga edasi

loetumad

02:12

Inglismaa sai Bellinghami ja Kane'i tabamustest esikoha, Horvaatia teise Uuendatud

07:18

Argentina sai kolmanda võidu, Austria pääses üleminutite väravaga edasi

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

06:57

Colombia ja Portugal mängisid väravateta viiki, Kongo pääses edasi

11:17

TÄNA OTSE | Kanada ja LAV jahivad MM-il kohta 16 parema seas

15:35

Kreekas võidutsesid Sebastien Ogier ja Robert Virves Uuendatud

27.06

Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

27.06

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

13:32

Kui Berends kohtas Karuksit: mõtlesin, et küll on üks inimene ikka tark!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo