Russell võitis Austria GP ja tõusis Hamiltonist mööda

Vormel-1 sarja Austria GP võitis Mercedese sõitja George Russell, kes edestas napilt Max Verstappenit (Red Bull) ja meeskonnakaaslast Kimi Antonellit.

Kvalifikatsioonis avarii teinud Verstappen pani põhisõitu esikohalt alustanud Russelli tugeva surve alla, aga britt hoidis oma positsiooni algusest lõpuni ning edestas lõpuks hollandlast 1,6 sekundiga. Antonelli kaotas kolmandana 1,9 sekundit.

Ferraril ei õnnestunud Red Bull Ringil konkurentidega võidu nimel sõita; Lewis Hamilton kaotas lõpuks 26,3 sekundit ja oli viies ning Charles Leclerc (+45,6) kaheksas.

Russell sai hooaja kaheksandal etapil oma hooaja teise võidu, esimene tuli avanädalavahetusel Melbourne'is. Vahepealsel ajal võitis tema tiimikaaslane Antonelli viis etappi järjest, eelmisel etapil Barcelonas teenis esikoha Hamilton.

MM-sarja üldarvestuses kerkis 131 punkti kogunud Russell nüüd kuue punktiga Hamiltonist mööda ja kahandas Antonelli edu 40 punktile. Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse brittide kodus Silverstone'is.