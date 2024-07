U-18 Euroopa meister Konso: sellise asja üle peab uhke olema

"Kuldmedal saada ikkagi U-18 Euroopa meistrivõistlustelt on suur asi ja sellise asja üle peab uhke olema. Kogu selle rahva ees olla ja kõik need pinged ning siis see asi lõpuks ka ära teha. See on väga suur ja võimas tunne," rääkis Tristan Konso ERR-ile.

Rahva ja treeneri toetus andis noorsportlasele jõudu juurde. "Kindlasti Alar (Madilainen) oli see, kes mind väga palju toetas. Rahvas toetas mind väga palju, see toetus, mis nemad andsid, aitas väga palju kaasa," kommenteeris U-18 Euroopa meister.

"Eks seal oli nii positiivset kui ka igasugust energiat, vahepeal pidi karmim ka olema, et tuleks ikka meelde lõpuni võidelda, sest kümnevõistlust poole toobiga lõpuni ei tee, peab ikka lõpuni tegema," lisas Konso.

Medalit lootis Konso saada hoopis tõkkesprindis. "Läksin jah (tõkkesprindis medali järele) ja tegelikult tahtsingi saada medalit hoopis tõketes, aga tõketes läks asi nii nagu ta läks ja kümnevõistlusele läksin ma peale ikkagi kõige tugevama tulemusega ehk siis ma teadsin, et mul on võimalik medal saada, kui ma teen oma ära. Seega ma läksingi niimoodi peale, et ma kogu aeg arvasin, et ma saan medali. Ma võitlesin selle nimel lõpuni välja ja tasus ära kuldmedali pärast," rääkis Tristan Konso.

Tristan Konso viisid kergejõustiku juurde tema vanemad. "Kergejõustiku trenni läksin ma siis, kui astusin esimesse klassi, mis tähendab, et ma olen kergejõustikus käinud üheksa aastat. Trenni panid mind mu vanemad ja kunagi ma käisin lasteaias ka jalgpallis ja siis ma mõtlesin, et jalgpall ei ole ikkagi see, mida ma teha tahan, ning kergejõustik siis jäi. Vanemad viisid mind staadionile juba siis, kui ma olin päris väike ehk siis ma olen staadioniga terve elu kokku puutunud," kommenteeris Konso.

Viimastel hooaegadel hea jooksukiirust näidanud Konso arvab, et kiiruse taga on elementaarsed asjad. "Ega sellist saladust ei ole. Peab tegema trenni, puhkama, magama ja oma lihaste eest hoolitsema, kindlasti toituma korralikult. Ma ei oskagi niimoodi öelda, kuidas kiireks saada. Tuleb südamega teha," rääkis Tristan Konso.

Värske U-18 Euroopa meister plaanib tulevikus jätkata kümnevõistlusega. "Ma olen sellele mõelnud päris palju ja tegelikult mulle tõkkejooks meeldib väga, väga, aga kümnevõistlus läheb mul ka väga hästi. Eesti kergejõustiklasi vaadates pigem ütleks, et ma jätkan siiski kümnevõistlusega. Kümnevõistlus on raske, aga kuna ta tuleb mul välja ja meeldib ka, siis pigem saab minust tulevikus kümnevõistleja. Siiski jätkan ma ka tõketega ja teen seda sama hästi edasi," lõpetas U-18 Euroopa meister Tristan Konso.