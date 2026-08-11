Erm tiitlikaitsja staatusest: number muutub, aga võistlus mitte

Erm rääkis ERR-ile, et kaks aastat tagasi kulla toonud Rooma võistlusele mõeldes tuleb talle esimesena pähe odavise. "See oli kolmas katse, kui tuli rekord. Viskasin käed üles, sest teadsin, et nüüd on midagi õhus," muheles tiitlikaitsja.

Kuidas 28-aastase eestlase elu pärast EM-kulda muutus? "Ikkagi Euroopa meister! See on lahe kogemus, inimesed tunnevad mind ära ja on rõõmsad, kui saan neile tere öelda või kätt suruda," sõnas ta.

Tänavu pole Erm tagareievigastusest taastudes saanud veel teha ühtegi mitmevõistlust, kuid on EM-i eel siiski olnud optimistlik. "Viimased kümme päeva ei ole raskeid trenne olnud, järjest rohkem puhanud. Värske tunne, seda olen tiitlivõistluse eel oodanud. Praegu on selline tunne, et tuleb hea võistlus," ütles ta.

Lisaks tiitlikaitsja Ermile võistlevad eestlastest veel ka Karel Tilga, Rasmus Roosleht ja Risto Lillemets. "See, et ma tiitlikaitsja olen... numbri saan küll teist värvi, aga minu arvates see võistlust ei muuda," lisas Erm.

Birminghami EM-i kümnevõistlus toimub kolmapäeval ja neljapäeval, ERR näitab otseülekandeid ning samuti saab spordiportaali vahendusel lugeda otseblogi.