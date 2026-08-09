Allika Inkeri Moser lõpetas U-20 MM-i viienda kohaga

Moser alustas lõppvõistlusel õnnestunud katsetega kõrgustel 4.10 ja 4.25, kuid 4.35 kahel esimesel katsel ei alistunud ja ta jättis kolmanda ürituse 4.40 peale, aga ka see ei õnnestunud.

Mullu isikliku rekordi 4.52 püstitanud 18-aastane Moser on tänavusel sisehooajal saanud kahel korral jagu kõrgusest 4.40. Suvel on mitu korda alistunud 4.35, kuid enamat pole tulnud.

Omaealiste maailmameistriks krooniti tšehhitar Nicole Krutilova (4.45). Isiklikud rekordid tõid medalid ka ukrainlannale Olha Beltšenkole (4.40) ja ameeriklannale Kylie Neirale (4.35).

Kümnevõistluses tuli Tristan Konso 7538 punktiga kümnendaks ja Andre Jürisson 7085 punktiga 22. kohale. Maailmameistriks krooniti ainsana 8000 punkti piiri ületanud Rootsi mitmevõistleja Liam Belo Da Silva (8112).

Meeste kettaheite kvalifikatsioonis õnnestus Sten-Erik Iiril tagada koht lõppvõistlusel. Kvalifikatsiooninorm 60.50 täitus kohe avakatsel (61.03).

Naiste 4 x 100 meetri eeljooksust Eesti (Miia Ott, Mia Mireia Uusorg, Pia Lauren Matsalu, Ellen Ingrid Aadamsoo) edasi ei pääsenud, aga püstitas U-20 vanuseklassi rahvusrekordi 45,64, mis tõi 16. koha. Eelmine rekord 45,71 oli joostud juulis Võrus omaealiste Balti meistrivõistlustel.