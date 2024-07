Tristan Konso võitis noorte EM-il kümnevõistluse U-18 maailma hooaja tippmargiga

Avapäeva järel teist kohta hoidnud Konso alustas teist võistluspäeva vägeva tulemusega 110 meetri tõkkejooksus, teenides alavõidu ajaga 13,52. Kettaheites mõõdeti tema parimaks tulemuseks 43.14.

Konso parandas seejärel isiklikke tippmarke nii teivashüppes (4.60), odaviskes (47.29) kui ka 1500 meetri jooksus (4.59,69).

Võistluse kokkuvõttes kogus Konso U-18 vanuseklassi maailma hooaja tippmarki tähistavad 7549 punkti (10,90 - 6.74 - 13.88 - 1.84 - 48,95 - 13,52 - 43.14 - 4.60 - 47.29 - 4.59,69).

Hõbemedali teenis rootslane Liam Belo Da Silva 7318 punktiga. Pjedestaali kolmandale astmele tõusis prantslane Kilian Trochain (7290).

Ron Sebastian Puiestee sai 28 lõpetanu seas 16. koha (11,19 - 7.05 - 12.91 - 1.81 - 50,41 - 15,33 - 37.73 - 4.30 - 40.10 - 5.15,61; 6787 punkti).

Another Estonian decathlete on the rise!



Tristan Konso is crowned decathlon champion with a world U18 leading score of 7️⃣5️⃣4️⃣9️⃣ points!#BanskaBystrica2024 pic.twitter.com/YW8dSAKp4D