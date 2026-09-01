Eesti võrkpallur Tristan Täht sõlmis "profilepingu" juba 12-aastaselt

"Kui Robi leidis võrkpalli läbi sõprade, siis mina leidsin võrkpalli läbi Robi. Mul ei olnud selliseid sõpru, kes otseselt mängiks - läbi võrkpalli olengi kõik sõbrad ja terve oma elu leidnud," lausus 21-aastane Tristan ETV saatele "Ringvaade".

"Väiksest saadik Robil igal pool külas käinud: Poolas, Türgis, Itaalias. See on mulle näidanud, kui äge on tippsportlase elu. See on surunud mind rohkem trennis tõestama ja mängima."

Robert aga lahkus spordi tõttu pere juurest aga üsna noorelt. "Ma väga ootasin endale väikevenda ja olin väga õnnelik, kui väikevend tekkis. Kuigi jah, kui ma sain 15-16, siis läksin juba kodunt ära," meenutas ta.

"Väga pisteliselt sain kodus käia, aga nii palju, kui kodus käisin, siis ehitasime diivanist võrkpalliplatsi ja juba päris väiksena Tristaniga üle selle niiöelda võrgu mängisime. Ei olnud kindlasti plaani temast võrkpallur vorpida."

Kuigi Robert oli väiksemale vennale suur eeskuju, siis võrkpall ähvardas vahepeal katki jääda. Sestap võttis Robert kasutusele drastilise meetme ja sõlmis alles 12-13-aastase vennaga "profilepingu". "Tuli pealinna elama ja läks trennis käimine keerulisemaks," kirjeldas Robert.

"Võib-olla mul ei olnud ka eesmärk, et ta peab just võrkpalli mängima, aga ma ei tahtnud, et ta kodus istuks ainult arvuti taga. Mingit sporti võiks ju teha. Siis tegin lepingu. Täitsa enda lepingu pealt kopeerisin. Päris asi ikka, inglise keeles. Profileping. See toimis väga hästi."

"Mul oli väga ametlik leping, kõik oli inglise keeles, ma panin sinna allkirja alla," täiendas Tristan. "Olid trenni kordused. Alguses äkki kolm korda nädalas: kui käin 12 korda kuus trennis, saan selle summa, kui 11 korda, siis selle summa. Hinded olid seal sees."

"Lisaks boonused tulemuste eest," lisas Robert. "Pärast trenni pidi kirjutama väikese iseloomustuse, kuidas tal läks nii edasi."

Praegu sarnaselt vennale nurgaründaja positsioonil tegutseva Tristani sõnul mõjus juriidiline poole ergutavalt. Kui algselt oli kirjas kolm trenni nädalas, siis hiljem neli ja viis.

"Sain ise aru, et tahan ju võrkpallur olla - miks ma siis trennis ei käi?" ütles tänavu Belgia kõrgliigas Maaseiki klubis karjääri jätkav Tristan Täht.