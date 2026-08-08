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Ritari pääses U-20 MM-il finaali, kümnevõistlejatelt hea avapäev

Kergejõustik
Marleen Ritari
Marleen Ritari Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

USA-s Oregonis toimuvate kergejõustiku U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistluste kolmas päev tõi Eesti koondisele ühe finaalikoha. Võistlust alustasid ka kümnevõistlejad, kes hoiavad viie ala järel üheksandat ja kümnendat kohta.

Kõrgushüppe kvalifikatsioonis kõik kõrgused puhtalt ületanud Marleen Ritari pääses kõrgusega 1.79 lõppvõistlusele. 

Kümnevõistluses asusid eestlastest võistlustulle Andre Jürisson ja Tristan Konso. Jürisson läbis 100 meetri jooksu ajaga 10,79, hüppas kaugust 6.90, tõukas kuuli 13.33, hüppas kõrgust 1.97 ning jooksis 400 meetri jooksus välja uue isikliku rekordi 49,46. Esimese võistluspäeva järel on eestlasel koos 4001 punkti, mis annab talle üheksanda koha. 

Tristan Konso sai 100 meetri jooksus kirja aja 10,84, hüppas kaugust 6.94, tõukas kuuli 13.88, ületas kõrgushüppes kõrguse 1.85 ning jooksis 400 meetri jooksus samuti isikliku rekordi ajaga 48,55. Kokku on eestlasel 3970 punkti, millega hoiab kümnendat kohta. 

Viie ala järel on kümnevõistluse esimesel kohal prantslane Mael-Bephassou Lannurien 4258 punktiga. 

Võistluste avapäeval 100 meetri jooksus kaks korda Eesti noorterekordit uuendanud Dmitri Petrogradov oli stardis ka 200 meetri jooksus. Eeljooksus jooksis ta aja 21,51, mis andis talle enda jooksus kuuenda koha ning kokkuvõttes 48. koha. 

Pia Lauren Matsalu sai neidude 100 meetri tõkkejooksus kirja aja 13,83, mis andis talle 35. koha. Ellen Ingrid Aadamsoo jooksis eeljooksus isikliku rekordi 13,88, millega teenis 38. koha. 

Toimetaja: Lisette Holst

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