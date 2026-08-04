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Kergejõustiku U-20 MM-il osaleb 14-liikmeline Eesti koondis

Kergejõustik
Eesti koondis 2026. aasta kergejõustiku U-20 MM-i eel
Eesti koondis 2026. aasta kergejõustiku U-20 MM-i eel Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Kolmapäevast pühapäevani selguvad Ameerika Ühendriikides Oregonis kergejõustiku U-20 vanuseklassi maailmameistrid. Eestit sõidab esindama 14-liikmeline koondis.

Eesti koondise üheks suurimaks medalilootuseks on noormeeste teivashüppes äsja Eesti U-20 ja U-23 rekordit parandanud (5.66) ning maailma edetabelis teist kohta hoidev Henri Apri. Noormeestest on võistlustules ka Martin Plakk. Neidude teivashüppes püüab kõrget kohta Allika Inkeri Moser, vahendab EKJL.ee.

Noormeeste kettaheites kuulub favoriitide hulka Sten-Erik Iir. Aastaga isiklikku rekordit ligi kuue meetriga parandanud Iir hoiab 63 meetri ja 41 sentimeetriga maailma hooaja edetabelis teist positsiooni.

Neidude seitsmevõistluses on kõrgete kohtade nimel võistlemas Mia Mireia Uusorg, kes hoiab skooriga 6099 maailma hooaja edetabelis teist kohta ja Annika Põlluaas, kes on 5859 punktiga edetabeli neljas. Kümnevõistluses esindavad Eestit 2024. aasta U-18 Euroopa meister Tristan Konso ja Andre Jürisson.

Noormeeste 100 meetri distantsil on stardis juulis uut Eesti U-20 rekordit tähistava aja 10,43 jooksnud Dmitri Petrogradov. Lisaks teeb ta kaasa 200 meetri jooksus. Miia Ott loodab Oregonis teha oma hooaja parima jooksu ja parandada 100 meetri jooksus senist hooaja tippmarki 11,66.

Häid tulemusi asuvad püüdma ka Katarina Verst kettaheites, Pia Lauren Matsalu ja Ellen Ingrid Aadamsoo 100 meetri tõkkejooksus ning Marleen Ritari kõrgushüppes.

Lisaks on Eesti koondis esindatud nii neidude 4 × 100 meetri teatejooksus kui ka 4 × 100 meetri segatetejooksus.

Toimetaja: Siim Boikov

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