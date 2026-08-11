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MM-hõbe Iir peab maailmarekordi sihikule võtma: muidu treener ei viitsi!

Kergejõustik
Foto: Iris Tähema/ERR
Kergejõustik

USA-s Oregonis toimunud kergejõustiku U-20 MM-ilt saabusid teisipäeval hõbemedaliga koju seitsmevõistleja Mia Mireia Uusorg ja kettaheitja Sten-Erik Iir.

Parimas vormis, õiges kohas ja õigel ajal. Kettaheitja Sten-Erik Iir suutis kõva tasemega U-20 MM-i finaalis parandada kahe meetriga isiklikku rekordit ning võita 65.42-ga hõbeda.

"Selle nimel on tehtud väga palju tööd ja see näitabki, et töö kannab vilja," rääkis Iir lennujaamas ERR-ile. "Kindlasti andis see enesekindlust palju juurde, et ma suudan suurtel võistlustel oma asjad ikka ära teha."

Tallinna lennujaamas olümpiamängude ja EM-i pronksilt Aleksander Tammertilt käepigistuse saanud Iir kerkis tahtejõu ja energiaga pildile 2018. aastal, võites auhindu TV 10 Olümpiastarti sarjas.

"Alustasin kaheksa-aastaselt, kui läksin Otepääl esimest korda trenni," sõnas Iir. "Veel poolteist tagasi tegin järjest mitmevõistlust, aga siis sain pöida väsimusmurru ja seetõttu otsustasin, et spetsialiseerun kettaheitele. Tundub, et see on õige otsus olnud, tulemused aina paranevad ja vaatame, mis tulevik toob."

18-aastane 2.07 pikk ja 112 kilo kaaluv Iir on võtnud pika ja julge sihi - saada kettaheites maailmarekordimeheks. "Eesmärgid peavad suured olema ja minu kettaheite treener Mart Olman ütles mulle ka, et kui ma ei taha maailmarekordit heita, siis ta ei viitsi mind treenida!" muigas Iir.

Toimetaja: Anders Nõmm

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