Kurnatud Pogacar loobus olümpiamängudest

Sloveenia alaliit kinnitas Pariisi sõitva koondise esmaspäeval, aga Pogacari Pariisis võistlemas ei näe. "Kahjuks jätab Tadej Pogacar kurnatuse tõttu olümpiamängud vahele," teatas Sloveenia koondise treener Uroš Murn.

"Teda asendab Pariisi mängudel Domen Novak. Soovime veekord Tour de France'i võitjale maailma prestiižseima rattavõistluse võitmise eest õnne ning loodame, et ta saab hästi puhata," lisas alaliit sotsiaalmeedias.

Pogacar on juba eelnevalt kinnitanud, et ei kavatse aasta kolmandal suurtuuril Hispaanias sõita ning et tema selle hooaja viimaseks suureks eesmärgiks on maailmameistritiitel. "[Mathieu] van der Poel näeb maailmameistri särgis väga hea välja, aga tahan selle talt ära võtta. Tahan ühe korra veel vikerkaaresärki kanda. Olen väga väsinud - seepärast tahangi pere ja sõpru näha. Viimased kuud on olnud täisgaas Girol, täisgaas Touril. Olen väsinud," rääkis Pogacar pühapäeval.

Pogacari otsuse taga võib vähemalt osaliselt olla ka vimm alaliidu vastu: juuli alguses teatas Sloveenia rattaliit, et Pariisi sõitvasse naiste koondisesse ei kuulu Pogacari elukaaslane Urška Žigart, kes võitis tänavu Sloveenia meistritiitli nii tempo- kui maanteesõidus, edestades neist esimeses lähimaid konkurente nelja ja poole ning teises üheksa ja poole minutiga. Nii Žigart kui Pogacar kritiseerisid otsuse järel Sloveenia alaliitu teravalt.