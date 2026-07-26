Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

Kolm nädalat kestnud suurvõistlus kulmineerus traditsiooniliselt etapiga Pariisi tänavatel. Korraldajad olid sunnitud viimase etapi 133 km pikkust teekonda lühendama 89 km pikkuseks, sest Prantsusmaad räsivad praegu mitmed metsatulekahjud, mistõttu otsustas siseminister Laurent Nuñez osa turvajõududest, kes olid esialgu määratud Tour'i viimasele etapile korda tagama, ümber paigutada, et tugevdada korrakaitse metsatulekahjudest mõjutatud piirkondades.

Pogacar saabus Champs-Elysees' tänaval asunud finišisirgele koos van der Poeliga. Kollases liidrisärgis sõitnud sloveenil ei jagunud jaksu, et etapivõidu peale minna ja vajus kiirelt paarkümmend meetrit tagapool olnud peagruppi. Samal ajal eraldusid peagrupist Jasper Pihilipsen (Alpecin - Premier Tech), Mads Pedersen (Lidl - Trek) ja Max Kanter (XDS Astana Team), kes läksid etapivõitu jahtima, kuid van der Poel võitles meeletult ja suutis kolmikut napilt edestada, teenides oma teise etapivõidu tänavusel Tour'il. Pogacar ületas finišijoone 30. ratturina (+0.17).

MATHIEU VAN DER POEL! WHAT A FINISH!



MATHIEU VAN DER POEL !!! QUEL FINAL !!!#TDF2026 pic.twitter.com/JRoJjfOa2r — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

Juba paar nädalat tagasi kokkuvõttes suure edu saavutanud Pogacar võttis oma viienda Tour'i üldvõidu ülisuure eduga – teise koha saavutanud belglane Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) kaotas talle kuue minuti ja 26 sekundiga ning kolmandaks tulnud mehhiklane Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) oli aeglasem üheksa minuti ja 42 sekundi jagu. Esikolmikule järgnesid prantslased Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team; +11.56) ja Lenny Martinez (Bahrain - Victorious; +13.02).

27-aastasest Pogacarist sai viies mees, kes võitnud Tour'i viis korda. Ta jagab nüüd rekordit koos prantslaste Jacques Anquetil'i ja Bernard Hinault'i ning belglase Eddy Merckxi ja hispaanlase Miguel Indurainiga.

Rohelise särgi ehk punktiarvestuse võitis taanlane Mads Pedersen, parima mägironija tiitli teenis ecuadorlane Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) ning parimaks noorratturiks oli 22-aastane del Toro.