Esikohalt startinud Aron sattus põhisõidus õnnetusse

Reedel Hungaroringil kvalifikatsioonisõidu võitnud ja laupäeval sprindis kuuenda koha teeninud eestlane alustas pühapäevast põhisõitu esikohalt, aga kaotas selle varakult ning langes lausa seitsmendaks.

Aron hakkas seejärel agressiivselt kohti tagasi võitma ning üritas seitsmendal ringil Zane Maloneyst (Rodin Motorsport) mööduda, aga sõitis konkurendiga kokku ning mõlemad autod lõpetasid raja kõrval ning olid sunnitud katkestama.

LAP 7 / 37



MORE DRAMA IN THE CHAMPIONSHIP FIGHT!



Paul Aron attempts to get past Zane Maloney at turn 4, but tags the Rodin driver and sends them both into a spin.



"I've ruined my race" says Aron



SAFETY CAR #F2 #HungarianGP pic.twitter.com/2R439Sy70W