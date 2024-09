Aron: mida parema hooaja lõpu teen, seda tugevamad kaardid mul käes on

Veel juulis vormel-2 sarja üldliidriks olnud Paul Aronit (Hitech) on viimastel etappidel tabanud ebaõnn ja eestlane on sarja üldarvestuses langenud neljandale kohale. Hooaja viimase kolme etapiga tahab Aron võistkonna potentsiaali realiseerida.

Hooaja esimesest 14 stardist jäi Aron esikümnest välja vaid ühe korra, ent suve teises pooles on eestlane nelja etapiga teeninud ainult seitse punkti. Sealjuures on ta punkte kaotanud nii tehniliste probleemide kui konkurentide sõiduvigade tõttu.

"Igatepidi on see väga nukker, vaadates, et esimese seitsme etapiga oli meie keskmine punktisumma 17," rääkis Aron intervjuus Vikerraadiole. "Edukad pole viimased neli etappi olnud ja õnnelik ma ei ole, aga ei saa ka kogu süüd enda peale võtta. Kiirus on meil hea olnud, viimasest kolmest etapist olen kvalikatsioonis kahel korral esikohal olnud."

"Kiiruses oleme võrreldes hooaja algusega suure sammu edasi teinud, aga sõitude poole pealt on tulemused kehvemad olnud: on olnud palju, mis on minu kontrolli alt väljaspool, väga palju tehnilisi probleeme, ebaõnne, teised sõitjad on vigu teinud ja mina nende ohvriks jäänud. Kuidagi on nii läinud, et palju halbu asju on kokku langenud," võttis Aron viimased etapid kokku.

Vormel-2 hooaja lõpuni on jäänud veel kolm etappi. Sel nädalavahetusel sõidetakse tehnilisel Bakuu tänavarajal ning siis ootab sõitjaid poolteist kuud pausi, enne kui aasta lõpetatakse Katari ja Abu Dhabi etapiga.

"Tuleb kindlasti väga huvitav hooaja lõpp, sest pinged tõusevad, inimesed hakkavad mõtlema punktitabelile ja need kolm rada on väga huvitavad. Bakuu on väga keeruline rada, Kataris ei ole ükski vormel-2 tiim varem käinud ja Abu Dhabis on mul kogemusi väga vähe," tõdes Aron. "Kiiruse poole pealt mul kahtlust ei ole - kui oleme terve aasta kiired olnud, eeldan, et oleme kiired edasi. Midagi ei ole garanteeritud, kõik arenevad edasi ja nii suurt eelist, kui meil aasta alguses oli, meil enam pole. Kogu sarja esiots on suhteliselt stabiilselt kiire, lihtne teistest palju üle olla ei ole."

Sarja üldarvestuses on Aron langenud neljandale kohale. Prantslasest liidril Isack Hadjaril on koos 165 punkti, talle järgnevad Gabriel Bortoleto (154,5) ja Zane Maloney (135) ning seejärel Aron 124 punktiga. Kogetud ebaõnne tõttu teab Aron aga, et kaootilises võistlussarjas võib juhtuda kõike.

"Pärast neid nelja etappi loodan lihtsalt, et suudame nädalavahetustel oma potentsiaali ära kasutada. Kui meil on sama kiirus mis viimastel etappidel, et sõidame alati esikolmikusse, võiks ka seal lõpetada ja punktid koju tuua. Vaadates, kuidas need sõidud läksid, oleksin liidrikoha kaotanud, aga peaksime sarjas olema teisel kohal. Ma poleks kunagi arvanud, et tuleb neli etappi järjest, kus kiirus on väga hea ja sa lahkud sealt põhimõtteliselt nulliga. See paneb mind ka mõtlema, et ma ei oska eeldada, kuidas see hooaja lõpp läheb. Loodan, et kasutame oma potentsiaali ära ja saaks sõidud lõpuni sõidetud," sõnas ta lihtsalt.

Konkreetseid tulevikuplaane Aron Vikerraadioga rääkides ei avaldanud. "Pärast seda etappi, kui on F2-s pikem paus, käivad jutuajamised vähe tihedamalt. Omalt poolt: mis ma ikka tulevikule mõtlemisega teha saan. Minu eesmärk on keskenduda oma sõidule ja mida parema töö ma viimasel kolmel etapil teen, seda tugevamad kaardid mul hooaja lõpus käes on. Fookus on võidusõidul ja kõik läbirääkimised jätan mänedžeride kätte," kinnitas eestlane.