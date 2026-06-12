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Aron näitas F1 vabatreeningul suurepärast kiirust

Vormelisport
Paul Aron.
Paul Aron. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Nordphoto
Vormelisport

Vormelisõitja Paul Aron kihutas Kataloonia GP esimesel vabatreeningul välja kuuenda aja.

Aron on muidu Alpine'i võistkonna varusõitja, kuid sel nädalavahetusel Kataloonias ja järgmisel etapil Austrias sõidab ta esimesel vabatreeningul Audi masinaga.

Reede pärastlõunal sai Aron läbida 24 ringi ning tema parimaks ringiajaks oli 1.17,321, mis andis kokkuvõttes kuuenda koha (+0,958).

Eestlasest kiirema ringiaja sõitsid välja George Russell (Mercedes; 1.16,363), Oscar Piastri (McLaren; +0,203), Charles Leclerc (Ferrari; +0,520), Max Verstappen (Red Bull; +0,684) ja Leonardo Fornaroli (McLaren; +0,853). Teist Audi vormelit roolinud Gabriel Bortoleto platseerus 12. kohale (+1,846).

Aroni esitust kiitis Sky Sportsi vormeliekspert Karun Chandhok, kelle arvates oli eestlane esimese vabatreeningu silmapaistvaim piloot. "Aronil on teiste noorte sõitjatega võrreldes veidi rohkem kogemusi, aga sellegipoolest istuda autosse ja edestada põhisõitjat [Bortoleto] on muljetavaldav. Mõistan, et Bortoletol ei läinud kõige paremini, kuid koht esikuuikus on Audi jaoks väärt saavutus," sõnas Chandhok.

Kataloonia GP teine vabatreening algab kell 18.00. Aron sellel vabatreeningul ei osale, vaid Audi rooli naaseb põhisõitja Niko Hülkenberg.

Kvalifikatsioon toimub laupäeval algusega kell 17.00 ning põhisõidule antakse start pühapäeval kell 16.00.

Toimetaja: Henrik Laever

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