Tarmo Klaar: Aronil on olemas kõik võimalused, et vormel-2 meistriks tulla

Kõigepealt sai Aron karistada Ungari GP põhisõidu avaringil, kus eestlane võitles briti Oliver Bearmaniga (Prema). Kurvist väljudes oli Bearman Aronist pisut ees, aga eestlane surus seejärel Bearmani rajalt välja.

"Reeglite järgi on see, et sa peab jätma ruumi: nii siis, kui sinust sõidetakse mööda kui ka siis, kui sa ise sõidad mööda. Kui sa lähed kurvi kõrvuti, siis sa ei tohi naabrimeest rajalt välja pressida ja võitlus peab jääma valgete joonte vahele, aga Aron ruumi enda konkurendile Oliver Bearmanile ei jätnud. Selle eest sai Aron järgmiseks etapiks pluss viis stardikohta, kuna see otsus langetati peale sõitu, siis ei saanud ajakaristust enam sõidu ajal rakendada," selgitas Tarmo Klaar.

Aron hakkas ebaõnnestunud stardi järel kohti tagasi võtma ning üritas seitsmendal ringil Zane Maloneyst (Rodin Motorsport) mööduda, aga sõitis konkurendile tagant sisse. Mõlemad autod lõpetasid raja kõrval ning olid sunnitud katkestama.

"Avarii põhjustamise eest sai ta veel pluss viis kohta. Muidu sõidu sees oleks ta saanud kuni kümme sekundit karistada, aga kuna ta katkestas, siis ajakaristus oleks olnud mõttetu. Seetõttu sai ta kaks korda pluss viis kohta ehk järgmisel etapil sõltumata sellest, millise koha ta kvalifikatsioonis välja sõidab, siis sellele liidetakse kümme kohta juurde," täpsustas Klaar.

Vaatamata kahele järjestikusele ebaõnnestunud nädalavahetusele (ka nädal varem Silverstone'i etapil ei saanud Aron kirja ühtegi punkti) on vormeli eksperdi Tarmo Klaari sõnul Paul Aronil veel kõik võimalused olemas, et vormel-2 sarja meistriks tulla.

"Kõik võimalused on veel olemas, et meistriks tulla. Ta on jätkuvalt punktitabelis teine ning kaotab liidrile Isac Hadjarile (Campos) 18 punktiga, kes sai samuti Ungari põhisõidus null punkti. Ees on veel viis nädalavahetust ja vormel-2 sarjas läheb ühe nädalavahetuse jooksul jagamisele 37 punkti. Need punktivahed on seal praegu nii väikesed, et mitte midagi ei ole veel selge," lõpetas Tarmo Klaar.

Vormel-2 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Belgias.