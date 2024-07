VIDEO | Ott Tänak tegi Rally Estonial raske avarii ja katkestas

Tänakul läks ühel kiirel hüppel auto käest ning see käis üle katuse. Tänak ja Järveoja jäid võrdlemisi terveks, aga sel nädalavahetusel nad enam ei sõida, vahendab Delfi.

Reedesel ainsal katsel, Tartu lähistel peetud publikukatsel, näitas Eesti meistrivõistluste arvestuses sõitnud Tänak kiireimat aega.

Sündmuspaigal käinud Urmo Aava kommenteeris ralliraadiole (Duo Raadiole): "Väga ei taha kommenteerida, eks nad räägivad ise. Kostis arvamust, et auto tegi mingeid imelikke käike. Ilmselt mingi üllatus diferentsiaaliga. Legend ja sõidujoon olid muidu õiged."

Auto väljanägemist arvestades on Tänak ja Järveoja ise enam-vähem terved.

"Tegime Rally Estonia päeva esimesel katsel avarii. Meid viidi igaks juhuks Tartusse haiglasse kontrolli, aga nii minu kui Martiniga on kõik hästi," kommenteeris Tänak ühismeedias. "Kahjuks pole meil võimalik Rally Estoniat jätkata, kuna autot tuleb kõvasti remontida."

Ott Tänak is out of Rally Estonia because of this roll



Not the way the Estonian would like to spend his test event pic.twitter.com/cuWFZ9YT5X