Linnamäe heitlusest Virvesega: ma loodan, et oleme sõbrad edasi

Rally Estonia nädalavahetusel, mis peeti sel aastal Euroopa meistrivõistluste arvestuses, pakkus pingeid igale maitsele. ERC-klassis võitlesid kõik kolm päeva võidu peale Georg Linnamäe ja Robert Virves. Viimase kiiruskatse eel oli Virvese edu Linnamäe ees 9,3 sekundit.

Rasketes oludes peetud punktikatsel näitas Linnamäe teisest klassist kiirust ja edestas Virvest lausa 11,5 sekundiga. Nii vormistas Linnamäe endale koos Briti kaardilugeja James Morganiga esimese Rally Estonia võidu.

"Üpriski sürreaalne selles mõttes, et emotsioonid voolasid kõik üle, kui see kergendus tuli viimase katse lõpus. Päris-päris metsik on, aga ma arvan, et saame nüüd väga-väga mõnusalt minu sünnipäeva vastu võtta. Hea on sellise emotsiooni pealt edasi minna," sõnas esmaspäeval 26-aastaseks saav Linnamäe.

Kahele eestlasele järgnes kolmandal kohal Nikolai Grjazin, kes kaotas võitjale juba enam kui ühe minutiga. Linnamäe ja Virves vahetasid liidrikohta ralli jooksul mitmeid kordi ning heitlus oli väga pingeline. Mõlemad mehed pidasid omavahelist heitlust igati ägedaks.

"No absoluutselt, et vahet ei ole lõpuks kellega, et ikka tahad alati sõita võidu peale," märkis Virves. "Suures plaanis olime ikkagi ju normaalses tempos, et teised ERC sõitjad jäid meist mõlemast maha. Ma arvan, et saame rahul olla."

Teatavasti olid ka eelmisel nädalal Poola MM-rallil Rally2 arvestuses Linnamäe ja Virves viimase pjedestaalikoha heitluses. Lõpuks jäi 0,6 sekundiga peale Virves ja napsas oma esimese Rally2 arvestuse pjedestaalikoha.

"Ma ikkagi loodan, et oleme sõbrad edasi," ütles Linnamäe muigega. "Tema sai meist Poolas jagu, meie saime siin temast jagu, et lahing jätkub Soomes. Usun, et me saame vahepeal ka sõbrad olla."

Urmo Aava: kui keegi planeerib oma puhkust järgmiseks aastaks, siis ärge juulikuu teise poolde midagi planeerige

Rally Estonia direktor Urmo Aava rõõmustas suure huvi üle, kuigi sel aastal toimus MM-etapi asemel EM-etapp. "Ma julgeks öelda, et eestlased on ikkagi rallirahvas ja meil on rallipisik sees. Elatakse kaasa nii ERC-le kui ka WRC-le. Tegelikult on hea vaadata, et kõikides võistlusklassides, nii nagu me ennustasime, teevad Eesti ekipaažid kõva sõitu ja see toob ka fänne kohale."

Võrreldes MM-sarja etapiga pidi Rally Estonia korraldustiim hakkama saama kaks korda väiksema eelarvega. "Eelarve oli tänavu kaks korda väiksem, korraldustiimi tuli õhemaks lihvida ning teelõike tuli ka valida vastavalt. Ühtpidi on tänavu teistmoodi, aga kvaliteedi pealt me hinnaalandust ei teinud. Tahtsime teha ikkagi parimat ERC-etappi ja anda endast maksimumi. Mingites aspektides on meie töö isegi paremaks läinud, sest kasutame aastast aastasse samu inimesi ja koostööpartnereid. Ainult niimoodi saab kvaliteeti üles viia."

Milline on Rally Estonia tulevik? "Ma väga loodan, et sel on suur tulevik ja sellest kujuneb selline ralli, mida kõik rallisportlased tahaksid läbida ja kuhu lähipiirkonna fännid tahaksid tulla. Tarbijakogemusega tuleb veel vaeva näha, sellest me pole veel maksimumi võtnud."

Järgmisel aastal kuulub Rally Estonia taas MM-kalendrisse. "See on täitsa kindel, et Rally Estonia on 2025. aasta juulis WRC-kalendris. Ma ei saa täpset kuupäeva veel öelda, aga kui keegi planeerib oma puhkust järgmiseks aastaks, siis ärge juulikuu teise poolde midagi planeerige, välja arvatud Rally Estonia."