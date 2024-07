Linnamäe napsas viimase katsega Virveselt Rally Estonia võidu

Viimast võistluspäeva alustas liidrina Robert Virves, kes edestas Linnamäed vaid ühe sekundiga. Pühapäeva esimesest kolmest kiiruskatsest võitis Linnamäe ühe ja Virves kaks ning nõnda oli punktikatse eel saarlase edu Linnamäe ees kasvanud 9,3-sekundiliseks.

Punktikatse sõideti tugevas vihmasajus ning keerulistes oludes pani rehvivalikuga täppi Linnamäe, kes võitis katse Virvese ees 11,5 sekundiga ja tuli ralli võitjaks 2,2 sekundiga.

"Ma ei suuda seda uskuda. Andsime endast kõik, mis võimalik. Teadsime, et meie rehvivalik tasub end ära," sõnas võidumees viimase katse järel.

Kolmandana mahtus pjedestaalile Bulgaaria lipu all võistlev venelane Nikolai Grjazin, kes kaotas kokkuvõttes Linnamäele minuti ja 11 sekundiga. Neljanda koha hõivas norralane Mads Oestberg (+1.23,2) ja viienda uusmeremaalane Hayden Paddon (+1.59,2).

Eestlastest lõpetas esikümnes veel Gregor Jeets, kes tuli üheksandaks (+2.53,8).

ERC3-klassis võtsid eestlased kolmikvõidu. Esikoha saavutas Romet Jürgenson, talle järgnesid Patrick Enok (+17,6) ja Joosep Ralf Nõgene (+47,0). ERC4 ja ERC Junior arvestuses võidutses Jaspar Vaher.

2019. aasta maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja keerasid laupäeva esimesel kiiruskatsel auto üle katuse ja katkestasid.

Järgmine EM-sarja etapp sõidetakse 26.-28. juulil Itaalias.

They pushed hard on the final stage - and won https://t.co/BWMJTNvABx pic.twitter.com/CiWFEecioz