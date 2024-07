Cavendish püstitas Tour de France'il võimsa rekordi

Cavendish edestas Prantsusmaa velotuuri viiendal etapil oma konkurente 177,5 kilomeetri pikkusel etapil ning kindlustas sellega uue verstaposti oma karjääris. Enda 35. etapivõitu Tour de France'il jahtis Cavendish juba kolm aastat, 34. etapivõiduni jõudis Cavendish 2021. aastal.

Cavendish velotuur algas jaoks keeruliselt, sest teda kimbutasid terviseprobleemid, kuid ta suutis neist viiendaks etapist jagu saada. Eelmisel aastal pidi Mark Cavendish Prantsusmaa velotuuri vahele jätma, kuna murdis rangluu.

Cavendishi tagasitulekud on saanud legendaarseks, aga see oli võib-olla kõigi vastupidavuse sõitude suurim triumf, arvestades, kui raske oli tal läbida laupäevast avaetapp Firenzest Riminisse.

Viis kilomeetrit enne lõppu muutus olukord segaseks, kui Lotto Dstny meeskond võttis üle liidripositsiooni. Äkitselt oli Cavendishil võimalus enda positsiooni taastada. Kuid nagu ta varemgi näidanud on, suudab ta edukalt sprindifinišit võita nii kavaluse, tarkuse kui ka kogemusega, mitte ainult meeskonna toel. Tema rekordilise võidu jaoks oli see klassikaline näide neist instinktidest.

HE'S DONE IT!!! @MarkCavendish 35th win in the Tour de France!!!



IL L'A FAIT !!! @MarkCavendish remporte sa 35ème victoire sur le Tour de France !!!#TDF2024 pic.twitter.com/Ad1cy9dWXQ