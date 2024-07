Tour: Taas ohtliku manöövri teinud Philipseni tulemus tühistati

Kilomeeter enne neljapäevase sprindietapi finišit oli väga heal positsioonil päev varem Mark Cavendishile ajaloolise 35. etapivõidu toonud Astana meeskond, paraku nende sprindirong lagunes ning seejärel kerkis esile norralaste Uno-X, kelle sprindiliider Alexander Kristoff võidutses Touril viimati neli aastat tagasi.

Otsustavatel hetkedel kerkisid ikkagi esile tippvormis sprinterid, Alpecin-Deceunincki Mathieu van der Poel tegi väga hea eeltöö Jasper Philipsenile, aga finišijoonel suutis Groenewegen belglast napilt edestada. Kolmandana ületas joone Madis Mihkelsi ja Rein Taaramäe meeskonnakaaslane Biniam Girmay (Intermarche-Wanty).

Groenewegenile on see Prantsusmaa velotuurilt karjääri kuues etapivõit, eelmisel aastal ei õnnestunud tal võtta ühtegi esikohta. Philipsen teenis aga taaskord oma manöövrite tõttu kriitikat, kui surus Wout van Aerti (Team Visma) viimasel paarisajal meetril ohtlikult rajabarjääridesse.

"Philipsen sõitis mulle taas ette, see on tal saanud halvaks kombeks," rääkis ka mullu kaasmaalase tõttu sprindifinišis jala pedaalilt võtma pidanud van Aert Belgia meediale. "See ei olnud väga ohtlik olukord, sain pidurit vajutada, aga olime kõrvuti ja ta surus mind kõrvale. Minu jaoks ei olnud see professionaalse ratturi käitumine."

"Kas ma olen vihane? Peamiselt olen õnnelik, et mul õnnestus püsti püsida. Oleksin vihane, kui ei järgneks mingeid sanktsioone. UCI [rahvusvaheline jalgrattaliit] ei pea teda Tourilt välja viskama, aga tema selle etapi tulemuse peaks tühistama. Üks ohtlik olukord ajab teist taga," lisas van Aert.

Tund pärast finišit teatati, et Philipsen diskvalifitseeritigi neljapäevaselt etapilt oma sõidujoonest välja kaldumise tõttu ja nii sai teise koha Girmay, kolmanda Fernando Gaviria (Movistar).

Üldliidrina jätkab Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kes edestab Remco Evenepoeli (Soudal Quick-Step) 45 sekundiga. Reedel sõidetakse Prantsusmaa velotuuril individuaalne temposõit, kus Pogacar saab startida viimasena.