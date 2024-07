Prantsusmaa velotuur: Girmay võttis Philipseni ees teise etapivõidu

Kohe laupäevase etapi alguses läks eest ära mägedekuninga särgis sõitev norralane Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), kelle külge haakisid ennast EF Education-EasyPosti mehed Stefan Bissegger ja Neilson Powless. Abrahamsen avaldas Powlessiga rääkides lootust, et neile lisandub peagrupist tööjõudu, aga trio jõudis päeva esimese tõusuni kaheminutilise eduga ning kümme kilomeetrit hiljem otsustas Abrahamsen üksi eest minna.

Mullu oma Touri debüüdi teinud Abrahamsen jätkas üksi rassimist, kogus mägede- ja sprindipunkte ning suurendas poolel maal oma edu juba kuuele minutile. 25 km enne finišit pani peagrupp lõpuks käigu sisse ning vaid paari kilomeetriga kahanes vahe neljalt minutilt ühele.

Päeva viimase tõusu alguses, 15 km enne etapi lõppu, püüti jooksik kinni ja algas sättimine ülesmäge sprindifinišiks; Girmay tuli lõpukoridoris välja Bryan Coquardi (Cofidis) selja tagant ning suutis napilt edestada Jasper Philipseni (Alpecin–Deceuninck). Belglane jäi napilt esikohast ilma ka kuuendal etapil, kui teda edestas Dylan Groenewegen; hiljem diskvalifitseeriti Philipsen lõpusprindis oma sõidujoonest välja kaldumise eest.

"Eelistan sellist sprinti, sest kui rada on väga tasane, on teised sprinterid minust suuremad, raskemad ning liiguvad kiiremini. Sellised lõpud on minu kehakaalu juures aga suurepärased. Meeskond pani mind ideaalsesse seisu ja tundsin end ka väga hästi," rääkis Girmay võidu järel.

Üldliidrina jätkab Tadej Pogacar (UAE), kes edestab Remco Evenepoeli (Soudal Quick-Step) 33 sekundiga, Girmay edu parimate sprinterite arvestuses on Philipseni ees 88 punkti.