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Mullune Tour de France'i neljas ei osale tänavusel velotuuril

Jalgrattasport
Oscar Onley
Oscar Onley Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Mullu Tour de France'il neljanda koha saanud šoti jalgrattur Oscar Onley jääb tänavusest velotuurist õlavigastuse tõttu eemale. Tema meeskond Netcompany-Ineos kinnitas, et 23-aastane rattur on juba alustanud taastusraviga.

Onley sai vigastada pärast kukkumist Prantsusmaal peetud velotuuri Tour Auvergne-Rhone-Alpes kuuendal etapil. Esialgu teatas meeskond, et tal tuli õlg liigesest välja, kuid täiendavad uuringud näitasid, et tegemist on tõsise õlavigastusega.

Möödunud aastal lõpetas Onley Tour de France üldarvestuses neljandana, korrates sellega šotlase kõigi aegade parimat tulemust.

"Olen väga pettunud, et ei saa tänavu Tour de France'i starti tulla. Keskendun nüüd taastumisele ja sellele, et õlg saaks täielikult korda. Olen motiveeritud, et sellest hooajast siiski maksimum võtta," sõnas Onley.

Tänavune Tour de France algab 4. juulil Barcelonas ning lõpeb 26. juulil Pariisis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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