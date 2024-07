Konkurendid ülistasid ajalugu teinud Cavendishi: see on uskumatu saavutus

Cavendish jõudis 34. etapivõiduni 2021. aasta Prantsusmaa velotuuril juba 36-aastasena; mullusel Touril, mis pidi jääma tema karjääri viimaseks, ta kukkus ning otsustas seejärel Merckxi rekordi ületamiseks veel ühe aasta sõita. Kolmapäeval sai ta sellega suurepärase kohavaliku toel 39-aastasena ka hakkama.

Finišis võttis Cavendish lisaks meeskonnakaaslastele ning perekonnale vastu õnnitlusi paljudelt ratturitelt, sealjuures kohe pärast finišijoont veel ratta seljas olles tema järel teise koha saanud Jasper Philipsenilt. "Täna ei suutnud ma võita, aga Mark Cavendishi 35. Touri etapivõit on võit kogu rattaspordi kogukonnale," kirjutas Philipsen hiljem sotsiaalmeedias.

Teistest sprindikonkurentidest jagas Cavendishile kiidusõnu kaks päeva varem Touril oma esimese etapivõidu teeninud Biniam Girmay, kes kallistas britti otseintervjuu ajal ja kirjutas hiljem Instagramis: "Mark Cavendish oli mu iidol, unistasin väiksena temasuguseks saamisest. Olen tema saavutuse üle äärmiselt õnnelik!"

"Kui olin laps, vaatasin Marki oma venna ja sõpradega telerist. Ta oli nii paljude jaoks kangelane. Viimase kuue aasta jooksul, mil olen temaga võistelnud, oleme saanud päris headeks sõpradeks, nii et see on ajalooline hetk," sõnas kahekordne Touri võitja Tadej Pogacar. Kolmapäevase etapi finišialas andis Sloveenia täht muuseas oma rattaprillid Cavendishi pojale.

"See on uskumatu saavutus, olen tema üle väga õnnelik," ütles Geraint Thomas, Cavendishi endine meeskonnakaaslane Team Skys. "Ta on 39-aastane ja kõik ütlevad, et vanemaks saades jääd aeglasemaks - ta on tõestanud vastupidist. See, mida ta teeb, on uskumatu ja mul on väga hea meel."

Oma heakskiidu uuele rekordimehele andis ka aastatel 1969-1975 34 etapivõitu teeninud Belgia rattalegend Eddy Merckx ise. "Palju õnne Mark Cavendishile ajaloolise saavutuse eest - kui tore mees minu rekordi ületamiseks," kirjutas 79-aastane Merckx oma Instagrami kontol.

Teiste seas õnnitlesid Cavendishi sotsiaalmeedias näiteks Peter Sagan, Marcel Kittel, Chris Froome, Demi Vollering, Prantsusmaa vormelipiloot Romain Grosjean, Hollandi jalgpallikoondise kapten Virgil van Dijk, tippkokk Gordon Ramsay jt.

View this post on Instagram A post shared by Tour de France™ (@letourdefrance)

Cav: "Don't beat it!"



Sir Mark Cavendish had a message for Tadej Pogačar after winning his 35th stage of the Tour de France



Watch Tour de France highlights: https://t.co/dxBOvuRU05

_______________

#TDF2024 pic.twitter.com/sdE9TH72fe — Road Code (@RoadCode) July 3, 2024