Tänak avariist: loom tuli metsast välja ja jooksis ette

"Ei seal ei olnudki midagi, see juhtus väga lühikese aja jooksul. Loom tuli metsast välja ja jooksis ette, kõik muu on ajalugu. Seda olukorda ei oleks saanud kuidagi vältida," kommenteeris Tänak oma avariid ERR-ile.

Autol suuremaid vigastusi ei olnud ning Tänak saab laupäeval uuesti starti tulla. "Auto on hooldusalal ja saab homseks korda. Autol midagi suurt viga ei olnud ja kõik osad on vahetatavad," rääkis Tänak.

Auto tunnetuse kohta ei osanud eestlane midagi kommenteerida. "See distants, mis me enne õnnetust läbida jõudsime oli piisavalt lühike, et selle ajaga mingit tunnet tekkida ei jõudnud," lisas eestlane. "Eks me alustama peame kindlasti homme. Mis edasi saab, ei oska veel planeerida, aga eks eesmärk hetkel on pühapäev," lõpetas rallisõitja.