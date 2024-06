Tänak: reedel saab olema võidusõit stardikoha nimel laupäevaks

Ott Tänak on minevikus teeninud Poola MM-rallil kaks pjedestaalikohta, kuid eelmisest korrast, kui riigis MM-rallit korraldati, on möödunud lausa seitse aastat ja olud on muutunud.

"Poolas ei ole pikalt käidud. Omajagu avastamist. Teed tunduvad lahedad, aga päris keerulised. Tuli teha uus legend. Enamik teid suht värsked. Mõned üksikud lõigud, mida vanast ajast mäletad. Aga ralli on paras väljakutse," lausus Tänak võistluse eel ERR-ile ja Delfile.

Testikatsel oli eestlane aga kiirem. Kuidas võrrelda seda Rally Estoniaga? "Testikatse väga ei näita, mis ralli on. Ralli on omajagu tehnilisem, aga sama kiire. On suht väljakutse. Eesti on kindlasti palju laiem ja lihtsamad teed. Siin on kiirus sama, aga teed kaks korda ja üle selle kitsamad," võrdles ta.

Vastavalt MM-sarja üldarvestusele stardib Tänak reedel teiselt positsioonilt. See ei ole kruusarallil ideaalne lahendus, kuigi võistkonnakaaslane Thierry Neuville peab töötama teepuhastajana.

"Kindlasti ei ole hea. Üks positsioon parem kui Thierryl, aga täna näitas testikatse väga hästi, kui palju tee muutub kiiremaks," lausus Tänak. "Teine ring peale minnes oli üle sekundi kilomeetri kohta kiirem. Kõva pinnas tuleb alt päris kiiresti välja. Kindlasti on homme keeruline."

Kui olulist rolli võiks määrata rehvitaktika? "Ma arvan, et see ei ole enne rallit päris paigas. Hetkel tundub, et ilm on ka laupäevaks lahtine. Võib üllatusi tulla, mis teeb selle omakorda veel huvitavamaks," vastas Tänak.

Varasemalt on tal kirjas teine ja kolmas koht, kuid võitu mitte. Kas tänavuse süsteemi juures on esikoht jätkuvalt tähtis? "Sarja mõistes on ilmselgelt olulised punktid. Võit on pigem emotsionaalne," ütles Tänak.

"Oluline ongi olla parim laupäeva õhtul ja pühapäeval kokkuvõttes, nii päeval kui ka punktikatsel. Eks näis, kuidas see õnnestub. Reede tundub hetkel pigem keeruline ja see saab olema võidusõit stardikoha nimel laupäevaks."

Kuidas suhtuda Kalle Rovanperä olukorda, kes alles teisipäeval sai teada, et sõidab Sebastien Ogier' asemel kaasa. Seejuures pole soomlane varem Poolas startinud.

"Ettevalmistus on ilmselgelt piiratud. Tema õnneks on ta algusest peale selle autoga sõitnud ja seadistus ei tohiks väga keeruline olla," kommenteeris Tänak. "Aga ralli ise tõesti... päevad on pikad ja praegu ta samamoodi kirjutab veel mingeid katseid. Aga samas on ta viimane, kes olusid näeb - kõige värskemad silmad."

Varasematel aastatel on Poola ralli murekohaks olnud pealtvaatajate käitumine. Tänak loodab, et publik üleliia probleeme ei valmista. "Kindlasti on kogu süsteem agressiivsem, aga eks neile see spordiala väga meeldib ka. Keerab emotsiooni peale, aga loodetavasti suudetakse kontrolli all hoida," sõnas ta.