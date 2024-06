Treeningul käeluu murdnud Allar Raja: olümpia ei saa ära jääda

Eesti paarisaerulise neljapaadi sõudja Allar Raja avaldas ühismeedias, et murdis rattatreeningul kukkudes käeluu. Pariisi olümpiamängudeni on jäänud 34 päeva.

"Ratas on sõudjatel mahult nr 2 treeningvahend ja seega kasutan ratast aastaringselt juba viimased neli-viis aastat. Peale hommikust lõigutrenni paadis olin jälle rattal, et teha õhtune tiir. Ilm kena, kamp hea, keskmiselt tuulisem aga soe, energia oli mõnus. Panin kompuutri kinni 2h 10min peal ja keerasin parklasse auto juurde. Bummm!" kirjeldas Raja. "Taipan, et kohe kohtun asfaldiga ja pean valima, mis kohaga mats vastu võtta. "Valisin" kohad põlvest lõuani. Talvine killustik oli kogunenud kenasti vähemsõidetud alale ja see pühkis ratta hetkega alt ära. Järgmine hetk oli tihe naha ja killustiku kontakt ning järgnes valu ja šokk."

"Uskumatu kiirusega oli juhuslikult minu kõrval Lääne prefektuuri politseinik, kes pani mu lamama ning sidus suuremad haavad kinni. Sõitsin EMO-sse, kust juba viis tundi hiljem liikusin koju," jätkas Raja. "Sõnum koondise arstile Mihkel Mardnale, kes vastas juba hommikul 7.50 põhjaliku analüüsiga ning korraldas koos käekirurgia raviplaani. Kiire tiir Tallinnas, haavad üle vaadatud ja süda rahulikum, et seis on parem kui võis karta. Tulemused: üks õmblus, üks väike luumurd, mõned põrutused, hulganisti kriime."

Raja küsis, mis edasi, ja vastas: "Säilitame rahu ja jätkame tööd. Varumees Uku saab oma ristsed. WattBike koju ja kohandame plaani. Maksimaalne taastumine. Olümpia ära ei saa jääda."

"Kui näete mind sidemetes, siis see on see lugu," lõpetas äsja 41-aastaseks saanud Raja. "Tunnen end hästi ja olen optimistlik."

Neljapaadi avastart on 27. juulil, kui peetakse eelsõidud.