Raja: püüan end tagasi hoida ja see nädal veel maa peal olla

"Füüsiline seis on kindlalt väga hea. Nüüd on küsimus, millal siis härra jälle põhipaatkonnas vee peal on," ütles Raja pärast treeningut velotrenažööril. "Käsi tunneb päris hästi. Eile testisin ergomeetri peal võistluskiirusel sõitu ja need olid minu jaoks rõõmu-uudised, et sai maksimaalselt pingutada ergomeetril ja saab teha spetsiifilist tööd. See, et ma siin nädal või kaks vee pealt ära olen, mõjub suures pildis võib-olla hoopis hästi. Kui tahame, siis võtame siit hoopis rohkemat välja, kui oleks lihtsalt rutiinselt jätkanud treeninguid, ma arvan."

Küsimusele, mida ta praegu käega tohib ja mida ei tohi teha, vastas Raja: "Rotatsioone ei tohi teha ehk siis liha ei tohi grillida, ütles doktor. Ja purgikaasi ei maksa avada. Natuke tasub olla ettevaatlik, kuhu ma teda magades pistan, kuskile padja alla või madratsi vahele."

"Igapäevaelu põhimõtteliselt ei sega. Pindmised marrastused on need, mis valu teevad ja tahavad tohterdamist. See on tegelikult ju väike mure, see paraneb suhteliselt kiiresti. Teadmatu üksus on see luu – luumurd on, otseselt ta midagi kinni ei hoia. Kui oleks elu ja surma küsimus, täna sõit, siis ma sõidaks," kinnitas ta. "Paat kõigub, aerud ja vesi pole nii konkreetne süsteemis liikumine nagu on ergomeetril. Täpselt ei tea, [millal uuesti veele saab,] aga juba on soov tegelikult käepidet katsuda ja aeru taga rippuda. Püüan natuke hoida tagasi ennast ja see nädal veel olla maa peal."

"See on selline piiri peal mängimine – kui liiga vara alustan, mis on need riskid, kui liiga hilja alustan, kas kaotan siis kasulikku tööd meeskonnaga," arutles Raja 30 päeva enne Pariisi olümpiamängude algust. "Mihkel Mardna koondisearstina on pikka aega tippsportlastega töötanud, ta ka teab seda, et tavainimeste reeglid tippspordis ei kehti ja tippsport on pidevalt sümptomitega kohanemine. Nüüd ma küll "tekitasin" endale ise ühe sümptomi juurde, aga iga päev vaadata ja valu piires võib kogu aeg toimetada."

"Esimene luumurd elus, ega ma väga palju ei oska ette ennustada ja suuri sõnu ei tahaks teha, et olümpial sõidan, aga ma ütlen, et 99 protsenti ma sõidan," lisas ta.

Olümpiaks valmistuv neljapaat harjutab praegu Pärnus koos varumehe Uku Siim Timmuskiga. "Visuaalselt päris hea. Eks hakkab mängima rolli see, kuidas võistluspingutusel kogu see komplekt kokku panna, aga ma olen positiivselt meelestatud," sõnas Raja. "Kui tõesti on vaja Ukul võistelda, ma arvan, et nad suudavad ennast kokku võtta. Igal varasemal aasta oleks olnud veidi mõru maitse suus, et kas on oht, et jään välja, aga sel aastal kuidagi olen rahulik. Tean, et olen heas vormis ja ma tean, et kui saab nädala-kahe pärast paati istuda, siis asi toimib nii, nagu ta peab toimima."

"Tean, et see pigem väike küünarluu ots ei ole midagi traagilist. Mul hea tuttav EMO arst, kes elab kodu lähedal, ütles, et sellega teeb kõik asjad ära, mis vaja. Need asjad lohutavad, kui oma ala spetsialistid ütlevad, et liiga traagiline ei ole," jätkas Raja. "Sest esimene info mind ikkagi ehmatas, kui EMO-s öeldi, et kaks luumurdu ja läheb kipsi. Mina ütlesin, et mul ei ole kipsi jaoks aega. Eks me hiljem jõudsime kokkuleppele, ortoosiga saab väga hästi toimetada."

Sõudjate võistlus Pariisi olümpial algab 27. juulil. "Vormiga ei ole kindlasti küsimust. Loodan, et saab aeru taga teha täpselt seda tööd, mis annab parima tulemuse meeskonnale," ütles Raja.