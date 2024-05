Raja: miinimumeesmärki ei olnud, kokkulepe oli minna sõitu võitma

Pingelises finaalis võitis sõidu Norra, teise olümpiapileti nimel käinud võitluses edestas Eesti neljapaat ameeriklasi lõpuks vaid 0,13 sekundiga.

"Kokkulepe oli see, et läheme sõitu võitma. Miinimumeesmärki seal ei ole, tuleb olla kindlalt kahe hulgas, kahe hulgas olek ongi põhimõtteliselt võit, pääs olümpiale. Läksime tegema seda, mida oleme kogu aeg harjutanud," rääkis viiendat korda olümpiamängudele pääsenud Allar Raja "Ringvaatele".

"See edumaa, mis oli USA ees finišijoonel, oli sentimeetrites loetav. Kogu see pinge, mis selle võistlusega kaasneb, mis kruvib päevad; tunnid enne võistlust, on see, millega on kõige keerulisem toime tulla. Kui sõit käib, on olukord tuttav," lisas Raja.

44-aastane Tõnu Endrekson, kelle auhinnakappi kuuluvad nii Pekingi OM-hõbe kui Rio OM-pronks, võistleb Pariisis olümpiamängudel juba kuuendat korda. Mikhail Kushteyn teeb Pariisis oma olümpiadebüüdi, Johann Poolak oli Tokyo olümpial kaasas varumehena.