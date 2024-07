ERR Pariisis | Allar Raja: käsi lubab paadis kogu südamest pingutada

Eesti paarisaeruline neljapaat on Pariisis olümpiamängude sõudekanaliga teinud esmatutvuse. Oma viiendatel mängudel osaleva Allar Raja sõnul on ta piisavalt paranenud, et võistlussooritust kuu aega tagasi saadud käevigastus ei mõjuta.

"Esimene päev olid olud sõudekanalis väga head, sile vesi, nautisime sõudmist. Eile ja täna [esmaspäeval ja teisipäeval-toim] olid olud väljakutsuvad," rääkis Raja Pariisis ERR-ile. "Kanal on tuultele üsna avatud, mis tähendab, et kerge tuulega võtab laine üles. Tendents on, et tuul on vasaku külje pealt, mis teeb sõudmise üsna ebamugavaks, sest paat tahab poidesse roolida ja Tõnu [Endrekson] peab vastu roolima. See omakorda mõjutab tasakaalu ja kui laine on kõrgem, on oht, et tekib teatud tehnilisi väljakutseid. Eile oli kehv, täna oli päris hea, kohanesime päris kiirelt," lisas Raja.

"Eestis tegime päris korraliku neljapäevase treeningtsükli, kus sõitsime üsna palju võistluskiirusel lõike ja ka pingutus oli võistluspingutusele sarnane. Praegu veel päris välja ei ole puhanud, aga kuna Pariisis on üsna pikad päevad, võtab see tavapärasest rohkem energiat. Loodan, et juba paari päeva pärast on juba selline rutiin, et jääme igavusest starte ootama," sõnas kuu aja eest 41. sünnipäeva tähistanud Raja.

Oma viiendatel olümpiamängudel võistlev Raja kukkus kuu aega tagasi rattatreeningul ning vigastas kätt, kuid on enda sõnul korralikult paranenud ja Pariisi mängudeks valmis. "Käsi on alles! Käsi toimib, lubab kogu südamest paadis pingutada. See on üks koht, kus mul on mugav olla ja oma tööd teha. Muud elu ta ikkagi natuke segab ja on selge, et see luu ei parane paari-kolme päevaga ära, aga ta on piisavalt heal tasemel, et võistlussooritust see ei sega. Ma usun, et ühegi jõuga mind paadist välja ei võta," kinnitas Raja.

Tokyo nii-öelda "koroonaolümpiaga" võrreldes on Pariisis Raja sõnul õhustik tavapärasem. "Olümpiakülas on kordades lihtsam suhelda. Ei pea maske kandma, söögisaalis ei söö igaüks oma individuaalses boksis, melu ja olu on selles mõttes mõnusam. Pärast võistluste lõppu lähen vaatan kohalikke vaatamisväärsusi," sõnas kogenud sõudja.

Paarisaeruline neljapaat teeb Pariisis oma esimese stardi 27. juuli lõunal toimuvas eelsõidus.