Raja paraneb edukalt: usun, et saan paati istuda kardetust varem

"Pindmised vigastused - üks väike õmblus ja marrastused - paranevad kiirelt ja need ei sega sportlikku tegevust," rääkis reede õhtul rattaga kukkunud Raja teisipäeval Vikerraadiole. "Teadmata muutuja on küünarluu tikkeljätke nihutamata murd, mis on küünarluu otsas, ta ei hoia midagi otseselt kinni, kõik püsib koos; ta ei ole paistes ega valuta, kui ma oma kätt randmest ei roteeri."

"Praegu testingi ergomeetri peal võistluskiirusel lõike, soojendus on tehtud ning olen positiivselt üllatunud ja rahul, et sportlik ortoos toimib hästi. Ma ei ole ka kolm päeva valuvaigisteid võtnud, et tunnetus oleks paigas. Olen optimistlik, et äkki saan paati istuda varem, kui kartsin. Aga palju on ka teadmatust - kust maalt on liiga vara alustada, kust maalt on paras võtta aerud kätte," rääkis Raja.

Kogenud sõudja sõnul saaks ta juba praegu valuvaigistite toel paati istuda, kui tegemist oleks nii-öelda elu ja surma küsimusega. "Kui esimene sõnum, mida EMO-s [erakorralise meditsiini osakonnas] kuulsin, oli kaks luumurdu ja võimalik prognoositav paranemine viis-kuus nädalat, mis tähendanuks, et paranenud on olümpia lõpuks, siis praegu on selgus see, et on üks luumurd. Uue nädala alguses tahaksin juba ära proovida, kuidas ranne lubab tõmbe lõpus aeru hoida," sõnas ta.

Raja tõdes, et enne olulisi võistlusi on ta olnud ka kehvemas seisus, näiteks seljavalu tõttu enne Rio olümpiamänge.

"Ma ei julge isegi öelda, et olen liigagi rahulik, see jätaks mulje, et mulle ei lähe korda või ma ei hooli. Praegu on konkreetselt vigastused mõõdetud. Ütlesin haiglas arstile, et mul ei ole kipsi jaoks aega, korraks võib-olla ehmusin, aga see vist oli inimlik. EMO arst ütles ka, et võtame nüüd tuure maha ja lähme vaatame rahulikult, mis kriimustused sul siin on," rääkis ta.

"Naljakal kombel on siit isegi võita," arvab Raja. "Tihtipeale selline väike raputus võistkonnale või iseendale mobiliseerib, toob fookuse kohale, kõik on natuke erksamad. Treeningmahu mõttes ei ole küsimust, ratta peal saab kõik mahud ja intensiivsused ära teha. Sõudjatel on ratas üks tugev treeningpartner. Loomulikult täna ma ei sõida tänaval, vaid mul on WattBike kodus ja ka sõudeklubis. Selles vaates väike puhkus annab võib-olla hoogu juurde, kui järgmine nädal saab vaba aeru taga olla."