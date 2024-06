Endrekson neljapaadi varumehest: veetunnetus on tal väga hea

"Väga hästi läheb. Esimene päev olime vähe skeptilisemad, aga peab ju proovima. Ta on meie varumees ja mina olen väga rahul," sõnas neljapaadi kogenuim mees Tõnu Endrekson.

Mis on Timmuski ja Raja suurim erinevus? "Füüsiline pool, jõuosakaal on väiksem," arutles Endrekson. "Aga tehnilise osakaalu poolelt ei saa küll nuriseda, veetunnetus on tal hea."

Raja puudumisel tõsteti paadis ka natuke kohti ümber. "Mikhail [Kushteyn] ise pakkus välja, et selleks, et Uku saaks parema tunnetuse, kuidas see paat liigub dünaamiliselt, vahetasime [kohti] ja tundub, et see oli õigustatud," ütles Endrekson. "Mina usun, et Allar saab terveks. Mihkel Mardna sõnutsi on ta olümpiaks korras. "Eks me valmistume. Nüüd käib juba kiiruse lihvimine, küll ka jõutreeningute osakaal säilib. Taastumisele tuleb tähelepanu pöörata."

Küsimusele, kas väiksem jõuosakaal mõjutab ka paadi kiirust, vastas Endrekson: "Lühikesi otsi suudame sama kiiresti sõita, tegemist ikka Eesti sprindimeistriga. Meil on paadis kuld ja hõbe sprindimeistrivõistlustelt, paat on päris kiire lühikese otsa peal! See väljendubki pigem pikemas lõigus. Eile tegime kuni 2,5-minutilisi lõike ja seal on juba tunda, et jõuosakaal on väiksem."

45-aastane Endrekson valmistub juba enda kuuendaks olümpiaks. Kuidas seis varasematega võrreldes tundub? "Läänerindel muutusteta," muheles Endrekson. "Kõik on suhteliselt sama, rutiin on tegelikult sama. See, et kellegagi midagi juhtub, tundub, et käib juba asja juurde."

"Alati on miskit. Enne Riot oli Allaril ju seljaprobleem, siis ta võistles ka niimoodi, et päris terve polnud," meenutas Endrekson olümpiapronksi toonud sõitu.

Järgmisel nädalal teeb neljapaat kontrollstardi Suurbritannias Henley regatil. "Henleyl me sõidame tõenäoliselt selle koosseisuga ehk varumehega. Igaks juhuks võib-olla ei riskiks sellega, et Allari rannet koormata," ütles Endrekson.