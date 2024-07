ERR Pariisis | Endrekson: üleminek distantsitööle ei olnud minu jaoks hea

"Stardist väljusime, ma ütleksin, päris hästi. Kuskil 200 meetri peal või isegi varem keerad korra pead, saad aru, et ahah, väga hästi on kõik. Aga siis 300-350 meetri peal, kui sa pead üle minema stardist väljumiselt distantsitempole – see on kõige raskem moment meile. Minna üle heale, ökonoomsele tööle, millega sa suudad umbes kilomeetri kesta. Ta väsitab, ta kurnab niikuinii, aga et ta kurnaks sind võimalikult vähe. Et sa suudad lõpus ka panna. Seesamune moment nüüd, üleminek distantsitööle, no see ei olnud minu jaoks hea," hindas Endrekson. "See väsitas lihast meeletult. Sa tunned, et aeru taga on n-ö liiga palju rasket vett. Me ei tee koos seda kõike."

Endrekson tõdes, et 400 kilogrammi kandvas neljapaadis on rütmivahetuse moment olnud väljakutse kogu karjääri jooksul: "Kas meeskond suudab üle minna distantsitööle. Vahel juhtub see varem, vahel hiljem. Eks oleneb konkurentsist ka. Ma arvan küll, et selles osas jääme praegu maailma tipust kõige rohkem maha. Ega ei tohi mõelda stardist väljumisel, kas me nüüd saame selle vahetusega hakkama või mitte. See ei ole hea mõte – hakkab ka ju segama sind."

Endreksoni sõnul on rütmivahetust võimalik võistluste käigus paremaks saada. "Me tegime eile (trennis – toim) samamoodi 500-meetrist lõiku – start pluss väljumine. Läks halvasti esimene kord," selgitas ta. "Siis keerasime otsa ringi, tegime uuesti. Kõik oli väga hästi."

Erinevalt näiteks Luzerni sõudekompleksist, mille nüansse justkui une pealt tuntakse, nõuab Pariisi võistluspaiga eripäradest arusaamine veel kõvasti mõtlemist. "Kanal on meie jaoks uus. Ma ei ole oma karjääri jooksul siin kunagi võistelnud. Me oleme siin juba tugeva küljetuulega sõitnud. Lainetusega pole sõitnud. Aga küljetuul on puhanguline, mis võib üllatada. Sellele tuleb tähelepanu pöörata," andis Endrekson kaasaelamisel soovituse ka sõudmishuvilistele.

Eesti neljapaadi treener, soomlane Veikko Sinisalo tunnustas eelsõidu järel konkurente. "Poolakad ja itaallased (Itaalia võitis Eesti eelsõidu Poola ees – toim) on neljapaatide seas olnud tipus viimased 10-20 aastat – nad on seda endiselt. Mõistagi ei lähe me kunagi kaotama, aga me polnud lihtsalt piisavalt kiired," tõdes Sinisalo. "Teine eelsõit oli aegade mõttes suhteliselt võrdne. Meie sattusime mingilt maalt itaallaste lainesse – nad olid meist liialt ees, mis on meie süü, mitte nende oma. Vihm sõitu ei mõjutanud. Püüame esmaspäeval finaali jõuda."

Neljapaatide vahesõit algab Pariisi olümpial esmaspäeval, 29. juulil kell 12.20 Eesti aja järgi.