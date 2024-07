ERR Pariisis | Endrekson B-finaalist: see jääb minu viimaseks sõiduks neljapaadis

Kaks päeva tagasi eelsõidus kahe sõidu peale üheksas olnud Eesti neljapaat koosseisus Johann Poolak, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Mikhail Kushteyn oli vahesõidus viie paatkonna seas neljas, kolmapäeval võisteldakse B-finaalis kohtadele seitsmendast üheksandani.

"Kokkuvõttes olen sõidupildiga rahul. Eessõudja tegi väga hea töö. Eessõudja on ju ka uus, noor mees ja sa näed arengut selles mehes, näed potentsiaali, mis on ülioluline. Mulle teeb rõõmu kõige rohkem see, et isegi kui näed, et sa oled taga, tal on see käik olemas. Sa näed seda sportlikku viha ja see on ülioluline, kui noorel mehel on see olemas, et ikka võitluslikult lõpuni minna. See on väga hea ja tähtis omadus," kiitis Endrekson.

Algselt Tokyo olümpia kuuenda koha järel lõpetamisest rääkinud Endrekson ja Raja otsustasid toona jätkata, et noortele kogemusi edasi anda. "Johann on väga hea kogemuse saanud, ka tehnilise kogemuse – mida tähendab endast see neljapaat. Tahtsime küll ühe aasta anda seda kogemust edasi, aga sellest ei piisanud. Tundub, et neile meeldis õppida, aga vist ei tahtnud nii kiiresti omaks võtta ja venitasid," rääkis Endrekson naljatledes. "Selles mõttes on suurepärane, et on hea teha tööd sportlastega, kes tahavad õppida, kes tahavad tööd teha. See on ülioluline."

Endrekson tunnistas, et tema jaoks oli tänavu kõige olulisem see, et nad üldse Luzernis olümpiakoha välja võitlesid. "Ütlen ausalt, väga lihtne oli siia tulla, sest see pingelangus, mis sealt tuli, oli meeletu minu jaoks. Ma arvan, et Allaril samamoodi," sõnas ta. "See on hea, see peabki tulema tegelikult, olümpia ei saa olla kinnisidee. Minu jaoks see vaimne pinge oli maas."

"Kui oli Tokyo, siis ise ootad, sinult oodatakse – see oli teistmoodi tunne," jätkas ta. "Siin on see, et võtsime selle asja käsile, tahtsime ühe aasta teha, aga venis pikemaks. Proovisime noori kaasata, aga tegelikult selle neljapaadi, mida praegu sõidame, ümber oli noorte punt, kellele edasi anda kogemusi. Mina vaatan kindlasti suuremat pilti."

"Olen üliõnnelik, et siia jõudsime, et kvalifikatsiooni tegime Luzernis ära ja lunastasime pääsme. Minu jaoks oli see juba olümpiafinaal ja see, mis on siin, on juba puhas boonus. Ei õnnestunud A-finaal, aga midagi hullu ei ole," lisas Endrekson. "Ma ei mõtle koha peale üldse. Mõtlen selle peale, et kui anname praegusel momendil endast maksimumi ja teeme väga hea sõidu, siis olen rahul."

Endreksoni sõnul olnuks medal sel korral liiga suur amps. "Loomulikult. See on selline spordiala, et keegi naljalt ei väärata, kes on tugevad, on tugevad. Loomulikult proovid ka, keegi ei tule ju kaotama. Luzern tuli hästi välja ja mõtled, et me suudame, aga midagi ei ole teha, keha ei suuda," nentis ta. "Oleksin pidanud olema füüsiliselt parem, see on aus vastus. Kui võtan Luzerni sõidu, siis seal tundsin end kindlasti paremini. Nii karm see ongi lihtsalt."

Endrekson lubas, et tippsportlasena jagub tal motivatsiooni ka B-finaaliks, mis jääb tema viimaseks sõiduks neljapaadis. "See on tõepoolest viimane," kinnitas ta, ja avaldas, et tegi juba plaane Jüri Jaansoniga, kellega koos võideti 16 aastat tagasi Pekingi olümpial kahepaadil hõbemedalid. "Saatsin Jaansonile juba kirja ära, et neljapaadiga on lõpp. Ja panime just kahepaadi kokku. Pekingi hõbedane kahene ootab sõudeklubis. Vaim võib sul ju olla, aga lihtsalt füüsiliselt tunned, et aitab."

Kushteyni sõnul on eesmärk B-finaalis võit võtta. "Olen ise rahul endaga ja tiimiga, pingutasime väga kõvasti, oli ühtlane töö. Aga kõik nägid, et teised olid lihtsalt kiiremad ja tugevamad. See ongi sport," ütles ta vahesõidu järel. "Teised valmistusid olümpiaks, me pidime valmistuma kvalifikatsiooniregatiks. Kahju. Oli plaan sõita A-finaalis ja anda seal endast parim, aga nüüd proovime võita B-finaali."

"Suur au on siin olla. Sain Allari ja Tõnuga sõita ühes paadis, see on väga kõva sõna," lisas ta olümpiadebüüdi kohta. "Paar päeva tagasi tuli statistika, et neljases on keskmine pikkus 190 cm, mina olen 176 ja see on minu jaoks väga kõva, et sain siia võistlema ja teha väga hea tulemuse."