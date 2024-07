ERR Pariisis | Raja eelsõidust: mõrkjas maitse jäi ikkagi suhu

Teises eelsõidus läksid Itaalia ja Poola kiirelt Eestil ja Šveitsil eest ära, lõpuks sai Itaalia esikoha ajaga 5.43,31, Poola oli teine 5.44,39-ga ja nemad kaks pääsesid otse finaali. Šveits oli kolmas 5.49,30-ga ja Eesti neljas ajaga 5.52,04.

"Mina võib-olla lootsin, et Itaalia ja Poola nii kiired ei ole. Et oleme kauem nendega koos. Üldine tunne… veidi mõrkjas maitse jäi ikkagi suhu," tunnistas Raja. "Oleks tahtnud kiirete paatidega natuke rohkem koos olla. Aga teisalt, piisab vähesest ebakõlast, et see vahe käriseks päris palju. Seda oleme päris palju kogenud, et ühe võistluse käigus on võimalik ikkagi oluliselt kiiremaks saada."

"Ebakõla ongi see, kui vahepeal tuleb muu külglaine, on vaja roolida, koostöö täpselt ei klapi ja kui täpselt ei klapi, siis töötame natuke eraldi, mis tähendab, et see kurnab ühekaupa mehi rohkem kui siis, kui tõmbaksime hästi täpselt koos ühes rütmis," selgitas Raja. "Lõdvestus kannatab ehk siis sa ei ole nii vabalt. Ehk siis jällegi, see lõpuks hakkab kumuleeruma distantsi teisel poolel. Sellised väikesed momendid."

Eesti polegi varem Itaaliat ega Poolat võitnud. "Aga oleme neile päris lähedal olnud, just nendele konkreetsetele koosseisudele," sõnas Raja. "Plaan oli see, et ikkagi läheme stardist proovima, võimalikult head sõitu tegema. Šveitsiga on olnud niimoodi, et kord nemad, kord meie. Neid mõtteid ei olnud, et meil kindlasti võimalust ei ole. Aga me teadsime, et väga reaalne on see, et iga meeskond läheb selle plaaniga, et nad tahavad otse finaali saada, keegi ei taha riskida selle vahesõiduga. Ja favoriidid olid selged, seal ei olnud küsimust."

Raja sõnul sõidu lõpus käiku päris välja ei võetud, aga nende sooritust mõjutas Itaalia paadist tulnud lainetus. "Kui hakkas Itaalia laine sisse viskama, siis selline suurem tuhin, mulle tundus, läks üle," lausus ta. "Me ennast ribadeks ei sõitnud, aga pingutus oli ikkagi lõpuni. Tihtilugu meie trump ongi see, et distantsi teisel poolel parandame oma positsiooni. Osaliselt hakkas asi välja tulema, aga vahepeal läks ka veidi lappesse."

"Kahtlustame, et hindasime olusid natuke kiiremaks, kui need olid. Eessõudja Johann Poolakut tsiteerides, meil on ainult ühe korra olnud aer õige, mitteraske. See oli euroopakate eelsõit, kus sõitsime 5.42 ehk kümme sekundit kiiremini," lisas Raja. "Täna tulime sama jõuõlaga sõitma seda sõitu, mis tähendas, et kui aer täpselt kokku ei lähe, siis ta natuke suretab individuaalselt iga mehe jõudu."

"Tavaliselt hindame olusid eelnevate sõitude järgi, vaatasime meeste üheste aegasid ja tundusid olevat sarnased olud, mis seal euroopakate eelsõidus meil olid, ülekanne oleks võinud samasuguseks jääda. Aga ilm on piisavalt muutlik vist," ütles Poolak omalt poolt, lisades, et Eesti ikka võitles sõidus kolmanda koha eest. "Stardist üleminek distantsirütmile võttis natuke aega, aga see keskmine 1000 oli suhteliselt hea. Püüdsime Šveitsi, aga viimasel 200 meetril, kui Itaalia laine hakkas segama ja Tõnu enam ei saanud poidest välja roolida, sest oled seal laine peal ja see kannabki sind lihtsalt ühele poole, siis Šveits sai eest ära. Aga tegelikult meil oli väga hea võimalus neid võita."

Füüsiline seis on mõlema sõnul väga hea. "Mina tunnen, et lahtisõit on vajalik. Püüdsime neid lahtisõite teha Eestis päris intensiivsete treeningutega. Soojenduse ajal tundus, et keha on valmis, lihas oli heas konditsioonis. Soojenduskiirendused vee peal olid võib-olla kõige paremad, mis oleme siiani teinud siin kanalil. Aga võistlusolud on sellised, et vastased on ka teinud päris hästi tööd," mõtiskles Raja, kelle sõnul enne jaanipühasid viga saanud käsi üldse tunda ei andnud.

"Kui oled väga hästi treenitud, on keeruline täiesti ribadeks sõita," arutles Poolak. "Me oleme kõik väga hästi treenitud. Isegi Luzernis oli selline, et mõtled, et elu võistlus, aga sa ikkagi ei sõida ennast ribadeks. Võib-olla hetkeks on raske tunne, aga tegelikult taastub kiiresti ära."

Esmaspäeval võistleb neljapaat vahesõidus koos Saksamaa, Šveitsi, Norra ja Rumeeniaga ning kaks kiiremat pääsevad A-finaali. "Ikka on võimalik," sõnas Raja Eesti šansside kohta finaalikoht napsata. "Tõenäoliselt flirdime ka aeru jõuülekandega, paneme seda kergemaks, kuna tuleb vastutuult. Ja siis püüame võistluskiirust leida kergema ülekandega."

"Näitab, et olud võivad minna viis-kümme sekundit aeglasemaks, kuue minuti ringi. Kindlasti peab midagi selle koha pealt ette võtma," lisas Poolak. "Aga oleme harjutanud neid erinevaid jõuülekandeid."

"Ja suures plaanis, keskmine tempo oli meil kuskil 39,5, mis on tegelikult üsna kõrge tempo. Arvestades meie pikka sõudekarjääri, siis sel hooajal sõidame kõrgemate tempodega kui kunagi varem, mis näitab, et see tehniline ja füüsiline valmisolek on päris hea;" lõpetas Raja. "Lihtsalt on vaja nüüd see dünaamika korda saada. Vastased lihtsalt on see kõige kõrgem klass, kes üldse olla saab. Kui tahame nendega koos olla, peab klappima rohkem kui lihtsalt asjad paberil. Nad on kõik jube tugevad."

Neljapaatide vahesõit algab Pariisi olümpial esmaspäeval, 29. juulil kell 12.20 Eesti aja järgi.