Olümpiapaadi varumees võidutses Harku järvel

Harku järve sõuderegatil meeste ühepaadil 1000 meetri distantsi võitnud Timmusk on Pariisi olümpiaks valmistuva neljapaadi varumees. 22-aastane Timmusk õpib Tartu Ülikoolis teisel kursusel matemaatilist statistikat. Sõudmistreeningutel on ta käinud kaheksa aastat.

"Olen tegelenud aastast 2016 sellega ja enamus elust olen siinsamas Harku järve peal treeninud. Nüüd hiljuti olen seoses õpingutega Tartus treeninud," lausus ta ERR-ile.

Kire sõudmise vastu avastas Timmusk kaheksandas klassis, olles enne proovinud võimeid ka teistel spordialadel. "Noorena proovisin korvpalli ja proovisin ujumist ja tegin pikalt judot. Siis üks aasta tegin Reaalkoolis klassidevahelist 500 meetri sõitu ja seal läks väga hästi. Mõtlesin, et võiks proovida ka seda sporti ja pärast seda ma pole enam tagasi vaadanud," meenutab ta.

Paarisaeruline neljapaat koosseisus Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak teenis sentimeetrite mängus Pariisi olümpiapääsme 21. mail Luzernis peetud kvalifikatsiooniregatil, mille eel sai Timmusk teada, et on valitud varumehe rolli.

"Seda ma saingi nüüd natukene enne seda teada, kui olümpiakvalifikatsiooni regatile läksin. Aga see ei olnud siis ka veel kindel. Taheti, et ma ikka näitan ennast ja suudan olla sobilik varumees. Minu jaoks see tähendab suhteliselt palju ikka, et ma olen õiges suunas liikunud."

Sõudesprindi Eesti meistrivõistlustel kaitses Timmusk Harku järvel edukalt tiitlit. Ta edestas 250 meetri pikkusel distantsil 0,9 sekundiga neljapaadi põhimeest Mikhail Kushteyni. Vajadusel peaks Timmusk suutma asendada neljapaadi põhimeest ükskõik millises rollis.

"Tehniliselt peaks küll, aga see ongi kõige keerulisem osa. Kuna igal ühel on oma roll paadis, siis on väga raske seda kõike teha suuta, aga pean olema valmis, kui midagi juhtub."

Neljapaadi põhimehed puhkasid Allar Raja sõnul pärast olümpiapääsme võitmist kaks nädalat üksteisest ja alustasid sel nädala Pärnus taas ühiseid treeninguid.

"Nüüd teeme kolm-neli nädalat korralikku tööd koos, siis käime korra Inglismaal võistlustel [kutsetega Henley regatt] ja siis teeme viimase ettevalmistuse enne olümpaat. Katsume võtta kõik koos väikese sammu, et paat oleks kiirem Pariisi veede peal," lausus ta.

Varumees Timmusk harjutab Tallinnas U-23 neljapaadi koosseisuga, kellega valmistuvad septembris Türgis peetavateks U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlusteks.

"Enamasti teevad nemad oma neljapaati koos ja ma saan siin siis nooremate meeste ehk U-23 neljapaadiga koos treenida," lausus Timmusk. "Kui mind on siis vaja, saan kohe Pärnusse minna ja kedagi vajadusel asendada."



Sõudjad lähevad Pariisi olümpial veele päev pärast mängude avatseremooniat ehk 27. juulil.