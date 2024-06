Haruldase jalavigastuse saanud Porzingis võib veel platsile naasta

Terve karjääri vältel vigastustega heidelnud lätlasest keskmängija jõudis finaalseeria avamängus Dallas Mavericksi vastu taas platsile ning aitas Boston Celticsil kindlalt võita, kui panustas oma tagasitulekus 20 punktiga.

Lätlane tegi kaasa ka teises mängus ning panustas 12 silma ja kahe blokiga, kuid vigastas kolmandal veerandil taaskord oma vasakut jalga. Pärast mängu selgus, et Porzingisel on sääre sidekoes rebend, mis viis tõsisema vigastuseni tema tagumise sääreluu kõõluses.

Tegemist on äärmiselt haruldase ja keerulise vigastusega ning CBS Sports kirjutas tuginedes 2006. aastal tehtud uuringule, et alates 1968. aastast oli 38 aastaga inglise keeles dokumenteeritud vaid 32 säärast juhtumit.

Tuntud NBA ajakirjanik Shams Charania ütles neljapäeva õhtul aga, et lätlasel võib tekkida võimalus finaalseerias veel platsile naasta. "Ta tegi trenni ja teeb seda järgmistel päevadel, ka reedel. Kui ta liigub nii nagu Celtics tahab, et ta liiguks, on tal võimalus neljandas mängus mängida," ütles ajakirjanik.

"Seda on teada, et ta ise tahab platsil olla. Ta on selle nimel terve hooaja töötanud, et saaks otsustavas mängus mängida. Kristaps Porzingis soovib seda," lisas Charania.

Celtics juhib nelja võiduni seeriat kolm-null ning võitis kolmanda mängu ilma Porzingise panuseta ning enne mängu ütles Bostoni peatreener Joe Mazzulla, et lätlase tagasituleku osas teevad otsuse arstid. "Me võtsime selle otsuse tema käest ära. Ta teeb, mis saab, et tagasi tulla, aga seda otsustavad meie arstid," ütles juhendaja.

NBA finaalseeria neljas ja potentsiaalselt viimane mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva Dallases.