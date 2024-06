Vigastuspausilt naasnud Porzingis aitas Celticsi avakohtumises võidule

Tänavuse finaalseeria avamäng algas veidi rabedalt ning seis oli esialgu tasavägine, kuid Celtics tegi siis vigastuspausilt naasnud Porzingise juhtimisel 15:2 spurdi ja võitis avaveerandi 37:20. Teisel veerandil paisus Celticsi edu korraks 29-punktiliseks ning riietusruumidesse mindi kodumeeskonna 63:42 juhtimisel.

Mavericks näitas kolmandal veerandil sisu ning jõudis neli ja pool minutit enne veerandi lõppu kaheksa punkti kaugusele, kuid Celtics tegi siis 11:0 spurdi ning läks neljandale veerandile vastu 20-punktilise eduseisuga. Otsustaval veerandil vormistasid nad veenva 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23) võidu.

Play-off'i esimeses seerias Miami Heati vastu säärt vigastanud Porzingis naasis platsile ja viskas avapoolajal 18 punkti, neist 11 kohe avaveerandil. Lätlane lõpetas kohtumise 20 punktiga, lisades sellele veel kuus lauapalli ja kolm blokki. "Sain täna lihtsalt kinnitust, et olen päris hea mängija. Ma pole täiuslik, aga kui suudan niimoodi mängida, annan sellele meeskonnale kõvasti juurde," sõnas lätlane.

Porzingis tänas valju kodupublikut. "See toetus, mis ma platsile tulekust alates sain, aitas mind väga. Adrenaliin oli laes, see aitas ka," ütles lätlane. "See polnud ideaalne, et ma nii kaua väljas olin, aga ma tegin kõik, et end vaimselt valmis panna. Tasus ära, saime täna töö tehtud ja võime tulemusega rahule jääda."

Bostoni resultatiivseim oli 22 punkti visanud Jaylen Brown, kes panustas veel kuue lauapalli, kolme vaheltlõike ja kolme blokiga. Jayson Tatum viskas 16 punkti ja haaras 11 lauapalli, veel kolm Celticsi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani.

Mavericks tegi kolmandal veerandil küll tugeva spurdi, aga oli terve mängu vältel Celticsi lämmatava kaitse vastu hädas. Luka Doncic tõi 30 punkti ja haaras kümme lauapalli, kuid keegi teine üle 14 punkti ei lisanud. Kyrie Irving viskas platsilt 31,6-protsendilise täpsusega ja lõpetas 12 silmaga.

Mavericks jagas vaid üheksa resultatiivset söötu, Irving andis kaks tulemuslikku söötu, keegi teine kaheni ei jõudnud. Kolmanda veerandi lõpuks olid nad kogunud vaid viis resultatiivset söötu, mis on viimase kolme hooaja antirekord. "Sa kas kaotad või võidad. Seeria kestab nelja võiduni, keskendume järgmisele mängule," ütles Doncic.

Finaalseeria teine mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva.