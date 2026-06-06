Wembanyama: mina rikkusin kõik ära

Spurs ja Wembenyama kaotasid läinud ööl finaalseeria teises mängus kodus New York Knicksile 104:105 ja jäid kokkuvõttes mängudega null-kaks taha. Spursil oli mängu viimasel minutil mitu head võimalust lõppseis enda kasuks kallutada, kuid Wembanyama murdus närvipinge all.

Kõigepealt võttis Wembanyama Jalen Brunsoni ebaõnnestunud viske järel lauapalli, aga eksis sööduga Stephon Castle'i suunas ja tegi kohe palli poole hüpanud Brunsoni vastu vea. Brunson viis seejärel Knicksi vabaviskejoonelt ühe punktiga juhtima (105:104).

"Nägin, et Wemby jõudis esimesena lauda. Hakkasin jooksma, et talle veidi ruumi tekitada, kuid ei näinud, et ta söötis mulle palli," sõnas Castle mängu järel. "See oli kõige frustreerivam hetk. Mina lasin võimaluse käest. Mina rikkusin kõik ära," tõdes Wembanyama.

VICTOR WEMBANYAMA TURNOVER AND THEN THE FOUL. pic.twitter.com/NkbqchaAkn — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 6, 2026

Spursil jäi Brunsoni vabavisete järel viimaseks rünnakuks 9,5 sekundit, kuid Wembanyama visatud pall põrkas korvirõngast tagasi ning võit kuulus Knicksile.

"Mul peab olema rohkem enesekindlust, rohkem kontrolli mängu üle," märkis Wembanyama. "Kas ma hakkan valesöötu kahetsema? Muidugi. Kas ma kasutan seda hetke, et ennast ja ülejäänud meeskonda järgmiseks mänguks motiveerida? Kindlasti," lisas ta.

Knicksi parimana 21 punkti visanud Karl-Anthony Townsi arvates ei peaks Spursi noor staar pead norgu laskma. "Olen samamoodi olnud meeskonnas, kus oleme nooruslikust uljusest püüdnud kõike teha, et mäng võita. Meie [Knicks] saame praegu toetuda varasematele kogemustele," ütles ta.

Finaalseeria kolmas mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva Knicksi koduväljakul.