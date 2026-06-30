Ja Morant saadeti Memphisest minema, Porzingis jätkab Golden State'is

Moranti senine tööandja Memphis Grizzlies sai Portlandilt vastu kogenud ääremängija Jerami Granti ja 2023. aasta draft'i esimeses ringis valitud ääremängija Kris Murray.

Morant valiti 2020. aastal NBA parimaks uustulnukaks ning ta osales 2022. ja 2023. aastal tähtede mängul, kuid plahvatusliku mängustiili poolest tuntud tagamängija sära hakkas viimastel hooaegadel kustuma.

2023. aastal sai Morant NBA-lt mitu võistluskeeldu tulirelvaga sotsiaalmeedias eputamise eest ning möödunud hooajal käis ta erinevate vigastuste tõttu väljakul ainult 20 põhihooaja mängus. Memphises veedetud seitsme hooaja jooksul kujunesid Moranti keskmisteks näitajateks 22,4 punkti ja 7,4 resultatiivset söötu mängu kohta.

Eelmise hooaja keskel vahetustehingu käigus Golden State Warriorsiga liitunud Kristaps Porzingis sõlmis klubiga uue, kahe aasta pikkuse lepingu, mis on väärt 40 miljonit dollarit. Läti hiiglane aitas Boston Celticsi 2024. aasta meistritiitlini, aga sarnaselt Morantile oli viimastel hooaegadel kimpus erinevate vigastustega.