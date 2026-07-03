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Bostoni raudvara Jaylen Brown vahetati Philadelphiasse

Korvpall
Jaylen Brown
Jaylen Brown Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA klubi Boston Celtics vahetas oma tähtmängija Jaylen Browni teise idakonverentsi meeskonda Philadelphia 76ersisse ning sai vastu Paul George, kaks esimese ja kaks teise ringi talendikorje valikut.

28-aastane Brown jättis selja taha statistiliste näitajate poolest elu parima hooaja: ta korjas keskmiselt 28,7 punkti, 6,9 lauapalli ja 5,1 resultatiivset söötu mängus. Liiga kõige väärtuslikuma mängija valimistel tuli ta kuuendaks.

"Ma endiselt elan läbi seda, kuidas see kõik läks," sõnas Brown ühismeedias. "Ma olen samal ajal põnevil ja pettunud. Ma teenisin selles linnas välja austuse. Ma ei ole kunagi soovinud erikohtlemist. Olin lihtsalt iga päev kohal, alandlik ja võtsin vastu iga väljakutse."

Boston valis Browni 2016. aasta talendikorjes üldjärjekorras kolmandana ning kogu oma senise karjääri on Brown veetnud just selles klubis. 2024. aastal tuldi ühiselt ka NBA meistriks. Ta on pidanud Bostoni eest 674 kohtumist, visanud keskmiselt 20,0 punkti, võtnud 5,5 lauapalli ja jaganud 2,9 resultatiivset söötu mängus.

Viimasel ajal aga Browni ja Bostoni juhtkonna suhted jahenesid ning arvatavasti see tingis ka vahetuse.

Browni asemel saadud Paul George on 36-aastane veteran, kes pole viimastel aastatel väga "töökindel olnud". Viimase seitsme hooaja jooksul on ta vaid korra saanud põhihooajal kirja üle 60 kohtumise. Siiski on tegemist üheksakordse tähtede mängu osalisega.

Toimetaja: Siim Boikov

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