Suure edu käest andnud Boston jõudis ikkagi tiitlist võidu kaugusele

Kodumeeskond võitis taas ilma vigastatud Kristaps Porzingiseta mängima pidanud Bostoni vastu avapoolaja 51:50 ning juhtis pärast hea mängu teinud Kyrie Irvingu korvi veel 59:58, Boston tegi siis 20:5 spurdi ja läks Derrick White'i tabava kaugviske järel minut pärast otsustava veerandaja algust juhtima 91:70.

Järgmise kaheksa minuti jooksul suutis Dallas aga külalisi hoida vaid kahe punkti peal ja tegi selle aja jooksul ise 22:2 vahespurdi, ent neli minutit enne lõpusireeni tegi võõrustajate täht Luka Doncic oma kuuenda vea. Kuuepunktilises kaotusseisus olles surus Dereck Lively II palli kaks korda pealt korvi ja Dallas tuli veelkord kahe punkti kaugusele, Jaylen Brown tabas hiilgava individuaalse mängu krooniks seejärel minut enne mängu lõppu ja Boston võitis lõpuks 106:99.

Jayson Tatum kogus võitjate kasuks 31 punkti (visked väljakult 11/26), kuus lauapalli ja viis resultatiivset söötu, Brown panustas 30 punkti (12/22), kaheksa lauapalli ja kaheksa korvisööduga. Irving tõi Dallasele 35 punkti, Doncic tabas oma 27 viskest 11 ja lõpetas mängu 27 punkti, kuue lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga.

Sel hooajal võimsas hoos olnud Boston on play-off'is võitnud kõik seitse võõrsil peetud mängu, kolmapäevane võit oli neile tänavuses play-off'is kümnendaks järjestikuseks. Irving on nüüd Bostoni vastu mängides kaotanud 13 kohtumist järjest. Bostonil on võimalik võistkonna ajaloo 18. NBA meistritiitel kindlustada reedel Dallases, praegu jagatakse selles arvestuses esikohta samuti 17 korda NBA meistriks kroonitud põlise rivaali Los Angeles Lakersiga.

Ükski NBA meeskond pole liiga ajaloo jooksul play-off'is seisust null-kolm suutnud välja tulla.