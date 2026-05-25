Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

Conte juhendamisel eelmisel hooajal Itaalia meistriks kroonitud ja tänavu hõbemedali saavutanud Napoli kinnitas esmaspäeval peatreeneri lahkumist lakoonilise pressiteatega: "Aitäh kõige eest, treener".

Pühapäeval andsid Conte ja Napoli omanik Aurelio De ‌Laurentiis ühise pressikonverentsi, kus mõlemad tõdesid, et koostöö hakkas rappa minema juba mõnda aega tagasi, kuid rõhutasid, et nende omavahelised suhted on korras.

"Mul vedas, et minu ümber olid inimesed, kellega võisin asjadest ausalt rääkida. Kuu aega tagasi helistasin juhatuse esimehele ja ütlesin talle, et minu aeg Napolis on lõppemas. See oli minu otsus," selgitas Conte.

Conte ütles ühtlasi, et tal ei ole kokkulepet Itaalia jalgpalliliiduga (FIGC) asuda uuesti rahvuskoondise etteotsa. Conte juhendas Itaalia rahvuskoondist aastatel 2014 kuni 2016 ning eelmine peatreener Gennaro Gattuso otsustas aprillis pärast ebaõnnestunud MM-valikturniiri ametist lahkuda.

"See on kõigest kuulujutt. Olen varem öelnud, et kui mina oleksin jalgpalliliidu president, siis ka mina kaaluksin ühe kandidaadina Contet. Praegu ma ei oska oma tuleviku kohta midagi öelda. Ilmselt võtan aja maha ja puhkan," sõnas Conte.

Napoli võitis Conte kahe aasta pikkuse ametiaja jooksul lisaks Itaalia meistritiitlile ka Itaalia superkarika. Kodustel karikavõistlustel piirdus Napoli möödunud hooajal kaheksandikfinaaliga ja tänavu veerandfinaaliga. Meistrite liigas saadi sel hooajal alagrupiturniiri kokkuvõttes 30. koht ehk sõelmängudele ei pääsetud.