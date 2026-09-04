Bigbank/Kalev täiendas ridu Islandil mänginud ameeriklasega

Falko liitub meeskonnaga Kasen Harrisoni asemel, kellel avastati Eestis tervisekontrolli käigus tervisemure ning mängija soovil ta klubis ei jätka. Aastatel 2020–23 ülikoolikorvpalli mänginud Falko sõlmis oma esimese profilepingu hooajal 2024/25, kui siirdus Islandi kõrgliigaklubisse IR Reykjavik. Sama meeskonna eest mängis ameeriklane ka möödunud hooajal.

Falko näitas mõlemal hooajal väga sarnast statistikat. Eelmisel hooajal osales ta põhiturniiril 22 mängus, viibides väljakul keskmiselt 36 minutit kohtumise kohta. Tema keskmised näitajad olid 22,2 punkti, 7,8 resultatiivset söötu ja 4,5 lauapalli mängu kohta.

"Kaseni lahkumise tõttu oli tagamängija kohale kedagi uut vaja ning kuna suvel sai palju mängijaid üle vaadatud, uurisime kõigepealt, mis seis oli nende mängijatega, kes huvi pakkusid, kuid erinevatel põhjustel valituks ei saanud," kommenteeris Kalevi pressiteate vahendusel peatreener Brett Nõmm.

"Nägime, et Jacob on veel klubita ja mängijatüübi poolest täpselt see, mis võistkonnal meie hinnangul puudu. Tegemist on tugeva kehaehitusega tagamängijaga, kes suudab korvi alt efektiivselt lõpetada ning vigu välja meelitada. Lisaks sellele näeb ta väljakut hästi ja suudab teistele mängijatele häid viskekohti tekitada," lisas Nõmm.

Pärast koondiseakent meeskonnaga liitunud peatreener Nõmm on tänaseks uuest tiimist esmase pildi ette saanud. "Esimeste nädalate treeningud on hästi läinud. Mehed on tahtmist täis ja kõik treeningud on heas mõttes lahingud. Ilmselgelt on veel vaja mängijatel minuga kohaneda ning neil on palju uut infot, seega asi on väga toores, kuid samas hooaega arvestades lubav. Usun, et hooaja alguseks oleme heas löögihoos," lõpetas Nõmm.

Bigbank/Kalevi esimene hooajaeelne mäng toimub 9. septembril Keila Tervisekeskuses Keila KK meeskonna vastu.