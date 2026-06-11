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Ajaloolise tagasituleku teinud Knicks jõudis tiitlist võidu kaugusele

Korvpall
Korvpall

New York Knicks tegi öösel vastu neljapäeva korvpalliliiga NBA finaalseerias ajalugu, kui kustutas San Antonio Spursi vastu 29-punktilise kaotusseisu, jõudes ühtlasi meistritiitlist ühe võidu kaugusele.

Spurs haaras finaalseeria neljandas mängus initsiatiivi varakult ning alustas kohtumist 12:2 spurdiga, saavutades avaveerandi lõpus suure 41:20 eduseisu. Külaliste hoog ei raugenud ka teisel veerandil, kui edu paisus 29-punktiliseks ning poolajale mindi San Antonio kindlal 76:49 eduseisul.

Kolmandal veerandil oli korraks Madison Square Gardeni tablool Spursi 29-punktiline edu, aga siis hakkas Knicks tulema: OG Anunoby ja Jalen Brunsoni juhtimisel lihviti otsustava veerandi alguseks vahe 15 punktile ning kuus ja pool minutit enne mängu lõppu jõudis südikas võõrustaja üheksa punkti kaugusele. Järgmise viie minutiga tegi Knicks 17:7 spurdi ning Brunson viis 1.22 enne mängu lõppu New Yorgi keerulise viskega juhtima.

Mõlema tiimi järgmine rünnak ebaõnnestus, kuid pool minutit enne lõpusireeni tehti Spursi tagamängija Stephon Castle'i vastu viga ning noormängija viis kahe vabaviskega Spursi juhtima 106:105. Knicks mängis taaskord Brunsoni peale, kes pääses küll korvi alla, aga Victor Wembanyama pikk käsi segas viset piisavalt. Pall põrkas siis Knicksi korvi poole, selle korjas üles Spursi mees De'Aaron Fox, kes tegi aga küsitava otsuse ning sai sammudelt viskele minnes Anunobylt kulbi. New York sai palli küljeaudist sisse mängida ning ja Brunson saatis teele pika kolmese, mis aga korvirõngast ei läbinud.

Ajalooline tagasitulek sai siiski tehtud, sest Anunoby lendas kangelaslikult ründelauda ja torkas palli korvi. Spurs ei suutnud seejärel realiseerida ning Knicks teenis rõkkava New Yorgi publiku ees 107:106 (41:22, 35:27, 14:26, 16:32) võidu.

Tegemist on NBA finaali ajaloo suurima tagasitulekuga, 2008. aastal kaevas Boston Celtics Los Angeles Lakersi vastu välja 24-punktilisest kaotusseisust. ESPN kirjutas, et Spursi 27-punktiline edu poolajal oli ühtlasi ka suurim, mis ükski külalisvõistkond finaalis saavutanud.

Brunson viskas uskumatus võidumängus 36 punkti ja jagas seitse resultatiivset söötu, kangelaseks kerkinud Anunoby lõpetas 33 punktiga. Karl-Anthony Towns tegi 13 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Spursi resultatiivseim oli 24 punkti ja 13 lauda kogunud Wembanyama, Dylan Harper panustas 21 punkti.

Spurs tabas esimesel poolajal 53,8-protsendilise täpsusega 14 kaugviset ning viskas tiimina väljakult 59,6-protsendilise eduga, Knicks tabas väljakult 40,5-protsendiliselt ja kaugviskejoone tagant neljal korral. Teisel poolajal viskas Spurs ainult 30 punkti, tabavusprotsent langes kohutava 20,5 peale. "Olime kandadel, viskasime mööda. See on pehmelt öeldes pettumust valmistav," sõnas San Antonio peatreener Mitch Johnson pärast mängu.

Tänavuse finaalseeria esimesed kaks kohtumist vastase kodupõrandal võitnud Knicks kaotas esimese kodumängu, aga läks suurepärasel moel nelja võiduni peetavat seeriat juhtima kolm-üks. Viies mäng toimub Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva San Antonios.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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