Tasavägise lahingu pidanud Eesti naiskond sai esimese geimivõidu

Nii esimese kui ka teise geimi alguses juhtis Horvaatia, kuid Eesti jõudis järele. Esimese geimi lõpp õnnestus kasutada enda kasuks, teine mitte.

Kolmandas geimis oli Horvaatia selgelt parem, aga neljandas geimis oli pikalt peal Eesti naiskond. Eesti juhtis veel 21:16, kuid vastased jõudsid viigini 23:23. Järgnevalt oli Eestil tervelt kolm geimpalli, aga neist ühtki ei õnnestunud realiseerida.

Kertu Laak tõi Eestile 16 punkti (+10), Silvia Pertens lisas 15 (+5) ja Kristiine Miilen 13 (+9) punkti. Horvaatia resultatiivseim oli 18 punktiga (+15) Bozana Butigan.

Eesti sai seega kätte oma esimese geimi, kuid tabelis on kirjas neli kaotust. Horvaatia jätkab turniiri kahe võidu ja ühe kaotusega.

Enne mängu:

Eesti naiskonna teekond Kuldliigas on paraku alanud valusalt ning koondis on kaotanud kõik oma kolm esimest mängu kuivalt, jäädes alla Sloveeniale, tiitlikaitsja Ukrainale ning Belgiale.

Sidemängija Melissa Varlõgina ütles ERR-ile, et naiskond peab alustama detailidest. "Kõik hakkab esimesest puutest, vastuvõtust, tõstest. Hetkel on meil vastuvõtt ja esimese tõste täpsus varieerunud ja samamoodi ei ole meil olnud tõste kõige stabiilsem ja kuna ründajad ei ole ka oma parimas vormis, siis igalt poolt jääb natukene vajaka. Me peame väga palju vaeva nägema veel oma puute täpsusega," sõnas Varlõgina.

Samal ajal heitlevad Eesti liigas sirgunud noored mängutempo ning strateegiaga. "Esimest korda näen sellist distsipliini ja professionaalsust. Samuti kasutatakse siin teistsuguseid, inglise keelest tulnud väljendeid, mida meil Eesti liigas ei kasutata. Kõige sellega pidin siin harjuma," ütles 17-aastane pesamuna Mirjam Karoliine Kask.

Horvaatia alustas oma Kuldliiga hooaega 0:3 kaotusega Aserbaidžaanile, kuid toibus sellest kiirelt, alistades enne laupäevaseid mänge neljandat kohta hoidva Slovakkia 3:0.

Eesti koondise koosseis mänguks Horvaatiaga:

Sidemängijad: Melissa Varlõgina, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill

Nurgaründajad: Nette Peit, Salme Adeele Hollas, Silvia Pertens, Kristiine Miilen

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Liberod: Kadri Kangro, Marily Lass