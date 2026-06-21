Eesti naiskond kaotas võidetud avageimi järel Kreekale

Avageimis suutis Eesti 2:2 viigiseisult teha lausa 9:0 spurdi ja seisult 21:18 võideti geim nelja punktiga järjest. Teine geim kuulus aga kindlalt külalistele, kuid suure osa kolmandast juhtis samuti Eesti.

Eesti naiskond oli ees 16:11 ja 19:15 ning pärast kreeklannade edukamat perioodi saavutas veel viigi 23:23, kuid otsustavad punktid kuulusid külalistele. Neljandat geimi dikteeris taas kindlamalt Kreeka.

Eesti rünnak oli Kalevi spordihallis 41 ja vastuvõtt 44 protsenti, blokist teeniti 11 ja servilt seitse punkti. Kreeka vastavad näitajad olid 50 ja 47 protsenti, kaheksa ja üheksa punkti.

Kertu Laak teenis Eesti parimana lausa 28 punkti (+26). 13 punktiga (+5) panustas Carmel Vares ja 11 punktiga (+7) Silvia Pertens. Külaliste resultatiivseim oli 23 punktiga (+17) Martha Evdokia Anthouli.

Eesti naiskond lõpetas Euroopa liiga ühe võidu ja viie kaotusega. Lõplik koht 24-liikmelises liigas saab paika mängupäeva lõppedes.