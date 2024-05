Toobal naiskonnast: selline ongi Euroopa tase, mängimata seda teada ei saa

Eesti naiste võrkpallikoondis jäi oma neljandas Kuldliiga mängus 1:3 alla Horvaatiale. Võidetud geim oli koondisele seniste kohtumiste peale esimene. Kui esimest hooaega Kuldliigas mängiv Eesti oli alustanud turniiri kolme kindla kaotusega, siis neljas mäng Horvaatiaga kestis enam kui kaks tundi, tõi Eestile geimivõidu ja tugeva heitluse.

Avageimi kaotas Eesti 23:25, aga võitis teise 27:25. Kuigi kolmas geim kaotati suurelt, 14:25, oldi neljandas jälle korralikult mängus tagasi, juhiti ka 21:16, aga siiski jõudis Horvaatia 23:23 viigini. Edasi oli Eestil kasutada veel kolm geimpalli, aga lõpuks tuli ikkagi pika geimi kaotus 28:30 ja seega kaotati ka mäng 1:3. Eestil on Kuldliigas ees veel kaks kohtumist, kus vastasteks on Aserbaidžaan ja Austria.

"Mängisime Läti vastu treeningmängu ja saime teada, et oleme paremad kui Läti, aga nüüd on vastas täiesti teine klass ja esimese kolme mänguga saime pildi täiesti selgeks," rääkis ETV spordiuudiste stuudios Eesti võrkpalliliidu spordidirektor Kert Toobal. "Horvaatia oli rohkem meie masti võistkond ja läks mänguks. Euroopa tase on selline, need kolm võistkonda olid ilmselgelt meist paremad ja ega seda muidu teada ei saagi, kui peab nende vastu mängima. Sloveenia vastu oli võimalik geim võtta, suurte võistkondade vastu seda võimalust mitu korda ei saa."

Eesti naisvõrkpalluritest rääkides on sel aastal tooni andnud koduliigasse naasnud mängijate suur hulk. "Tööd tuleb teha füüsilise poolega, seal on meil suur varu ja puudujääk. Eks tüdrukutel endil tuleb see otsus vastu võtta, et tahan välismaale minna ja proovida. Kui neid tuleb piisavalt palju, leitakse neile mängukoht ja tänu sellele läheb ka võistkonna tase üles," rääkis Toobal.

Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Kuldliiga avamängus Põhja-Makedoonia, kaotas siis Tšehhile, ent sai reedel pingelise mängu järel 3:2 võidu Hispaania üle. Laupäeval tuli tunnistada Soome paremust.

"Mehed on aastaid seda karusselli mänginud, naistel oli see esimene kord. Meestel enam üllatusi ei ole, pigem oleneb see nädalavahetusest ja meestel on teada, mis neid ees ootab. Kui asi jõuab EM-ini, siis me seda üllatust ootamegi, aga see üllatus saab tekkida millegi baasil: et seal ollakse aastaid, sa tead vastaseid; kui vastased on üllatanud, võib see ükskord olla ka Eesti," sõnas Toobal.

Augustis algavad nii meeste kui naiste koondise jaoks Euroopa meistrivõistluste valikmängud. Kas võistkonnad muutuvad ka selle aja jooksul? "Suve teises pooles on ettevalmistus natuke pikem, seal on loodetavasti mõned liitujad juures. Ma ei näe põhjust ülemäära pinges olla, kõik on okei," arvas alaliidu spordidirektor.