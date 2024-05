Eesti võrkpallinaiskond Kuldliigas tiitlikaitsjale vastu ei saanud

Eestlannad alustasid pühapäeval koosseisus Häli Vahula, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Liis Kiviloo, Liisbet Pill ning libero Janelle Leenurm.

Pika pallivahetuse järel pääsesid ukrainlannad avageimi 6:2 juhtima ja külaliste 10:3 eduseisul kasutas Andres Toobal mõtlemiseaga. Vahe kärises juba 17:8-le, lõpuosas sai mänguaega Nora Lember, kes tegi ka kaks ilusat rünnakut. Vahetusest sekkusid ka Carmel Vares ja Melissa Varlõgina.

Teises geimis tulid Eesti poolel väljakule Vahula, Laak, Miilen, Lember, Kiviloo, Pill ja Leenurm. Selleski vaatuses jäädi kaotusseisu, ent Laagi rünnak vähendas vahe 4:6 peale ja selles vaatuses püsisid eestlannad veidi paremini mängus sees. Seisul 6:12 tuli Laagi asemel platsile Vares, kes tegi kohe ka skoori. 12:22 kaotusseisus olles võttis Toobal veel mõtlemisaja, aga geim kuulus tulemusega 25:14 taas kindlalt Ukrainale.

Kolmandas geimis jätkati veelgi nooremas koosseisus: Vahula, Vares, Lember, Pertens, Pill, Mirjam Karoliine Kask ja Leenurm. Algus oli ilus, Pilli blokk andis Eestile 4:1 edu ja Varese rünnak tegi seisuks 5:2. Ukraina jõudis 7:7 viigini ja edasi hoidis vastane mõnepunktilist edu. Geimi keskel said ukrainlannad serviässa järel kätte 14:11 edu, Pertens vähendas kohe vahet, aga edasi pani Ukraina sisse järgmise käigu ning järjekordne äss tegi seisuks 19:12. Geim võideti lõpuks 25:13.

Eestil on turniiril kirjas kaks kaotust, järgmisena minnakse tuleval nädalal võõrsil vastamisi Belgia ja Horvaatiaga.

Enne mängu:

Esimest aastat Kuldliigas mängiv Eesti rahvusnaiskond alustas turniiri kindla kaotusega Sloveeniale ning seisab pühapäeval silmitsi tõelise väljakutsega, kui võõrustab Rakvere spordihallis tiitlit kaitsvat Ukrainat, kes alistas laupäeval Sloveenia 3:2.

Kaks aastat tagasi pidas Eesti Ukrainaga kaks kontrollmängu, millest esimene kaotati, kuid teises õnnestus Ukraina 3:2 alistada. "Viimati kui mängisime nendega, siis nad mägisid väga kiiret mängu ja siis on hästi suur roll bloki koha valikul," meenutas koondise kapten Liis Kiviloo.

"Ma mäletan, et kui me nende vastu mängisime ja võitsime viies geimis Sõle spordihoones, siis nende treener pani nad kohe pärast seda viiegeimist mängu trenni tegema," lisas ta. "Nende jaoks oli häbi meile kaotada. Eks me läheme täiega nende vastu, ükski vastane siin liigas ei ole lihtne."

Eesti naiskonna jaoks on see ühtlasi viimane kodumäng tänavuses Kuldliigas, sest järgmised turniirid mängitakse Belgias ja Aserbaidžaanis.